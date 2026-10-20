Άγρια δολοφονία 30χρονης στις ΗΠΑ: Ο σύντροφός της τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε φωτογραφίες

Στη δικογραφία για το έγκλημα που διεπράχθη στις 13 Οκτωβρίου περιγράφεται ότι ο 40χρονος «καταδίωκε» την 30χρονη όταν την ακολούθησε σε ένα μπαρ στο Σέιφτι Χάρμπορ της Φλόριντα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στην αστυνομία ότι ο Σμιθ συμπεριφερόταν «εξαιρετικά παράξενα» και περιφερόταν σαν να ήταν «δαιμονισμένος», αναζητώντας την Αντολίνι περίπου στις 9 το βράδυ της μοιραίας για την 30χρονη ημέρα.

Όταν εντόπισε τη σύντροφό του, ο Σμιθ φέρεται να διαπληκτίστηκε μαζί της στον χώρο στάθμευσης. Τη στιγμή, δε, που εκείνη τον ακολουθούσε προς το όχημά του, ο Σμιθ έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε την Αντολίνι «στο πρόσωπο με τη σφαίρα να διαπερνά το αριστερό της μάτι και να βγαίνει από το πίσω μέρος του κρανίου της».





Μετά τους πυροβολισμούς, ο Σμιθ φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο με την κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, «παρασύροντας με το όχημα το σώμα της Αντολίνι». Στη συνέχεια, ο 40χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στη μητέρα του και να της είπε ότι θα της πήγαινε την κόρη του, επειδή είχε «κάνει μεγάλη ζημιά» και είχε «πυροβολήσει την Τζες».

Από την πλευρά της η 5χρονη, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς: «Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες».

Μετά τη διαφυγή του δράστη, αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες πολιτών, εντόπισαν το όχημά του και προσπάθησαν να το σταματήσουν. Όταν εκείνος δεν σταμάτησε, το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Ο Σμιθ κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιού και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Πινέλας.

Protothema.gr