Τραμπ: «Παγώνει» τους Patriot για την Ουκρανία - «Δύσκολο να εξηγηθούν οι αποφάσεις των ΗΠΑ», η αντίδραση Ζελένσκι

Ο Τραμπ υποστήριξε μάλιστα ότι έχει έρθει η ώρα να αναλάβει κάποιος άλλος τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Ουκρανίας, ενώ δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, ακόμη και χωρίς την παρουσία του Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.

Η καθυστέρηση στην παράδοση των αμερικανικής κατασκευής πυραύλων προκαλεί νέα ανησυχία στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ρωσικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις. Ο Ζελένσκι, σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου, χαρακτήρισε «δύσκολο να εξηγηθούν» τις αποφάσεις της Ουάσινγκτον, αναφερόμενος τόσο στις καθυστερήσεις των εξοπλισμών όσο και στους περιορισμούς στην ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενα πλήγματα.

Washington Post: Το Πεντάγωνο δεν έχει εγκρίνει τη μεταφορά των Patriot

Σύμφωνα με τη Washington Post, η οποία επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τρεις ακόμη καλά πληροφορημένες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση καθυστερεί την έγκριση για τη μεταφορά πυραύλων αναχαίτισης Patriot στην Ουκρανία, παρότι ορισμένοι από αυτούς προέρχονται από συμμαχικές χώρες.

Το ζήτημα συνδέεται με το καθεστώς εξαγωγής των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων. Επειδή πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής εξοπλισμό, οποιαδήποτε μεταφορά του από μια τρίτη χώρα σε άλλη απαιτεί προηγούμενη έγκριση από την Ουάσινγκτον.

Έτσι, ακόμη και στην περίπτωση που σύμμαχοι των ΗΠΑ επιθυμούν να διαθέσουν πυραύλους Patriot στο Κίεβο, η παράδοση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς το πράσινο φως του Πενταγώνου.

Η απόφαση βρίσκεται στην αρμοδιότητα της αμερικανικής πλευράς και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απαιτούμενη έγκριση εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ουκρανική αεράμυνα, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι Patriot αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Ουκρανία για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

Η καθυστέρηση σημειώνεται ενώ ο Τραμπ έχει προσεγγίσει τη Ρωσία, την ώρα που η αντιπαράθεσή του με τον Ζελένσκι έχει ενταθεί.

Ζελένσκι: «Δύσκολο να εξηγηθούν οι αποφάσεις των ΗΠΑ»

Τη δυσαρέσκειά του για την αμερικανική στάση εξέφρασε τη Δευτέρα (19/10) ο Ουκρανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον πόλεμο είναι «δύσκολο να εξηγηθούν», αναφερόμενος ειδικότερα στις καθυστερήσεις παράδοσης όπλων και στην περιορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών για επικείμενες ρωσικές επιθέσεις.

Οι τοποθετήσεις του αντανακλούν την αυξανόμενη ανησυχία του Κιέβου για το επίπεδο της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης, καθώς η αποτελεσματικότητα της ουκρανικής άμυνας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα όσο και από τις πληροφορίες που παρέχουν οι ΗΠΑ.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης, με την καθυστέρηση των νέων παραδόσεων να επιβαρύνει περαιτέρω τη δυνατότητά της να αντιμετωπίζει ρωσικά πλήγματα.

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον Ζελένσκι: «Δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάει»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαπολύσει νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου, αμφισβητώντας ανοιχτά τους χειρισμούς του για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα (19/10), ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για τις επικρίσεις του Ζελένσκι, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Τραμπ βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της ιστορίας».

Η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή.

«Ο Ζελένσκι δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», δήλωσε και συνέχισε:

«Ο Ζελένσκι είναι ένας άνδρας, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τερματίσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό. Αν με άκουγε θα έκανε μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζούνε».

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι, παρά τις τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, οι εδαφικές μεταβολές στο μέτωπο παραμένουν περιορισμένες.

«Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί, χάνουν τον ανδρικό τους πληθυσμό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να το είχε τερματίσει όλο αυτό πολύ καιρό τώρα, αν με άκουσε. Και θυμάστε τι έγινε στο Οβάλ Γραφείο. Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βρει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί», ανέφερε.

Με τις δηλώσεις αυτές ο Τραμπ επανέφερε ευθέως το ζήτημα της εκπροσώπησης της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί τον Ζελένσκι κατάλληλο συνομιλητή για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στον αριθμό των νεκρών αποτελούν δικούς του ισχυρισμούς και δεν συνοδεύτηκαν από στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις του.

«Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια στην Ουκρανία και δεν πήραμε τίποτα»

Ο Τραμπ συνέχισε την κριτική του προς το Κίεβο, στρέφοντας την προσοχή του και στο οικονομικό κόστος της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια», υποστήριξε.

Η αναφορά αυτή προστίθεται στις επανειλημμένες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που έχει παράσχει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι νέες επικρίσεις διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα που έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να μην έχει εγκρίνει τη μεταφορά των πυραύλων Patriot, εντείνοντας τα ερωτήματα για την πορεία της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία.

Ανοιχτός σε συνάντηση με Πούτιν και Σι, ακόμη και χωρίς τον Ζελένσκι

Παράλληλα με τις επικρίσεις του προς τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου να συζητήσουν τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου.

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ερωτηθείς εάν θα δεχόταν μια τέτοια συνάντηση χωρίς τον Ουκρανό πρόεδρο, απάντησε:

«Ό,τι μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο».

Ο Τραμπ εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα συνάντησης με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Κίνα τον Νοέμβριο, όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν συνομιλίες και με τον Σι Τζινπίνγκ.

Στην ατζέντα μιας ενδεχόμενης τριμερούς συνάντησης θα μπορούσε να ενταχθεί και η αποπυρηνικοποίηση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε ως ιδιαίτερα σημαντικό στόχο.

«Αν μπορέσουμε να κάνουμε αποπυρηνικοποίηση, θα έχω προσφέρει στον κόσμο μια πολύ, πολύ μεγάλη χάρη», πρόσθεσε.

Η προοπτική της συνάντησης παραμένει ανοιχτή, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η πραγματοποίησή της ούτε έχει οριστικοποιηθεί η ατζέντα των συνομιλιών.

Αβέβαιη και η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Ασία τον Νοέμβριο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν θα πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση, εξηγώντας ότι δεν είναι βέβαιος εάν θα υπάρξει σχετικό αίτημα.

Ο Τραμπ απέφυγε έτσι να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε προετοιμασία για νέες επαφές με την Πιονγκγιάνγκ, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει νέους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα και το Πεκίνο, ενώ οι σχέσεις της με το Κίεβο βρίσκονται σε νέα φάση έντασης, με αιχμή τις καθυστερήσεις στη στρατιωτική βοήθεια και τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου για τον Ζελένσκι.

Protothema.gr