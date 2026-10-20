Μπλόκα παντού: «Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία - Ποιος ο λόγος - Μπαράζ συλλήψεων

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως παράνομη κατοχή ναρκωτικών, και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 472 οχήματα και ελέγχθηκαν 583 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 33 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 294 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 15 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έντεκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 67 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγινε μία καταγγελία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 148 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν εννέα έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.