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VIDEO: Γαμπρός ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους καλεσμένους - Δεν πίστευε στα μάτια του

 20.10.2026 - 07:20
VIDEO: Γαμπρός ξέσπασε σε κλάματα μπροστά στους καλεσμένους - Δεν πίστευε στα μάτια του

Ένα ασυνήθιστο γαμήλιο δώρο στην Κίνα έχει γίνει viral, συγκινώντας τους λάτρεις του gaming. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, μια νύφη χαρίζει στον σύζυγό της μια ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. μια πανίσχυρη κάρτα γραφικών με τον γαμπρό να ξεσπά σε δάκρυα μόλις αντιλαμβάνεται τι βρίσκεται μέσα στη συσκευασία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο X στις 16 Οκτωβρίου από το RT Visual και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ξεπέρασε τις 11 εκατομμύρια προβολές. Στα πλάνα, ο γαμπρός αγκαλιάζει συγκινημένος τη σύζυγό του και στη συνέχεια σηκώνει ψηλά το κουτί της κάρτας γραφικών, ενώ οι καλεσμένοι καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους.

Το δώρο των 12.000 δολαρίων και οι τιμές της RTX 5090

Η συγκεκριμένη κάρτα γραφικών θεωρείται ένα από τα κορυφαία μοντέλα της αγοράς, αλλά αυτό που έκανε την ιστορία ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η τιμή της. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η ASUS ROG Astral RTX 5090 μπορεί να φτάσει πάνω από 10.000 ευρώ στη μεταπώληση.

Η αρχική προτεινόμενη τιμή της NVIDIA RTX 5090 ήταν 1.999 δολάρια, ενώ η premium έκδοση ROG Astral της ASUS ξεκινούσε περίπου από τα 2.800 δολάρια. Οι ελλείψεις, η αυξημένη ζήτηση και οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων προς την Κίνα έχουν συμβάλει στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η νύφη πλήρωσε 12.000 δολάρια για το δώρο ούτε έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς έγινε ο γάμος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια κάρτα γραφικών RTX 5090 πρωταγωνιστεί σε γαμήλια τελετή στην Κίνα, καθώς τον Οκτώβριο του 2025, μια άλλη νύφη είχε χαρίσει αντίστοιχο δώρο στον σύζυγό της, αφού πρώτα του ζήτησε να λύσει μια μαθηματική πράξη με αποτέλεσμα τον αριθμό 5090.

Το νέο βίντεο κέρδισε τις εντυπώσεις κυρίως χάρη στην αυθόρμητη αντίδραση του γαμπρού, αποδεικνύοντας ότι για έναν παθιασμένο gamer μια κορυφαία κάρτα γραφικών μπορεί να αποτελεί το ιδανικό γαμήλιο δώρο.

Gazzetta.gr

 

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