Έλεγξε τα ρέστα σου: Αυτά τα κέρματα των 2 ευρώ μπορεί να αξίζουν μέχρι και 3.000 ευρώ

Στον φούρνο, στο παρκόμετρο ή στο σούπερ μάρκετ, τα κέρματα αλλάζουν συνήθως χέρια χωρίς να ελέγχονται. Κι όμως, αξίζει να ρίξει κανείς μια πιο προσεκτική ματιά στα ρέστα: ορισμένα δίευρα έχουν συλλεκτική αξία που ξεπερνά κατά πολύ την ονομαστική. Καθοριστικό ρόλο παίζουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα ασυνήθιστο σχέδιο από μόνο του δεν κάνει ένα νόμισμα σπάνιο.



Γκρέις Κέλι: Από 2 ευρώ στις 3.000

Στις πιο γνωστές σπανιότητες ανήκει ένα δίευρο αναμνηστικό νόμισμα του Μονακό, του 2007. Είναι αφιερωμένο στην 25η επέτειο από τον θάνατο της πριγκίπισσας Γκράθια Πατρίτσια, της πρώην σταρ του Χόλιγουντ Γκρέις Κέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι κόπηκαν μόλις 20.001 τεμάχια. Το συγκεκριμένο νόμισμα ξεχωρίζει από το πορτρέτο της πριγκίπισσας, την ένδειξη της χώρας «MONACO» και το έτος 2007. Δεξιά από την εικόνα αναγράφεται το όνομα του καλλιτέχνη, «R.B. BARON».

Κατά την εκτίμηση ειδικών, το συγκεκριμένο νόμισμα αξίζει περίπου 3.100 ευρώ.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο «αλλά»: το νόμισμα διατέθηκε αποκλειστικά σε συλλέκτες και δεν κυκλοφόρησε κανονικά για συναλλαγές. Γι’ αυτό θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο να το βρει κανείς στα ρέστα. Τυπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές ως κανονικό δίευρο, ωστόσο δύσκολα θα το έκανε κάποιος συνειδητά.

Όταν ένα λάθος ανεβάζει την αξία του νομίσματος

Εκτός από τις σπάνιες εκδόσεις, και τα λάθη μπορούν να αυξήσουν την αξία ενός νομίσματος και η πιθανότητα να βρεθεί ένα τέτοιο κομμάτι είναι πιο ρεαλιστική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λεγόμενη «σφραγίδα τηγανητού αυγού»: το διαφορετικού χρώματος εσωτερικό τμήμα ενός μονόευρου ή δίευρου δεν εφαρμόζει σωστά, με αποτέλεσμα μέρος του μετάλλου να πιέζεται προς τον εξωτερικό δακτύλιο. Το ακανόνιστο σχήμα θυμίζει τηγανητό αυγό.

Ενδιαφέρον μπορεί να έχει και μια εμφανής περιστροφή των δύο όψεων του νομίσματος μεταξύ τους ή η κοπή πάνω σε λάθος κενό δισκίο. Το περιοδικό «WirtschaftsWoche» αναφέρει ενδεικτικά τιμές έως 100 ευρώ για τις αποτυπώσεις τύπου «τηγανητού αυγού», έως 200 ευρώ για περιστροφές μήτρας και έως 650 ευρώ για κομμάτια σε λάθος μεταλλικά δισκία.

Κατά την παραγωγή των κερμάτων δύο διαφορετικά μεταλλικά τμήματα ενώνονται υπό μεγάλη πίεση και σφραγίζονται. Παρά την ακριβή τεχνολογία και τους σχολαστικούς ελέγχους, ορισμένα ελαττωματικά κομμάτια καταφέρνουν να βγουν σε κυκλοφορία.

Σε αυτήν την περίπτωση, το γερμανικό αναμνηστικό δίευρο «Sachsen-Anhalt» του 2021 κόπηκε πάνω σε κενό μονόευρου. Έτσι, τα χρώματα είναι αντίστροφα σε σχέση με ένα κανονικό δίευρο: ο εξωτερικός δακτύλιος είναι χρυσαφί και το εσωτερικό τμήμα ασημί. Επιπλέον, το συγκεκριμένο κομμάτι ζυγίζει μόλις 7,50 γραμμάρια αντί για τα συνήθη 8,50.

Μια αντίστοιχη λανθασμένη κοπή την αποτιμά ο έμπορος νομισμάτων Münzen Müller σε 1.200 ευρώ.

Αυτό το μικρό «S» δεν θα σας κάνει πλούσιους

Το πόσο γρήγορα ένα συνηθισμένο νόμισμα γίνεται στο διαδίκτυο υποτιθέμενη «αποκάλυψη» το δείχνουν τα ελληνικά κέρματα με ένα μικρό «S» μέσα σε αστέρι, τα οποία, σύμφωνα με το zwei-euro.com, προσφέρονται διαρκώς ως δήθεν πολύτιμες λανθασμένες κοπές.

Στην πραγματικότητα, το γράμμα παραπέμπει στη λέξη «Suomi», δηλαδή στη Φινλανδία. Εκεί κατασκευάστηκε μέρος των ελληνικών κερμάτων. Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα νομισμάτων, πρόκειται για μια κανονική παραλλαγή με τιράζ 70 εκατομμυρίων τεμαχίων. Το «S» από μόνο του, επομένως, δεν προσδίδει κάποια ιδιαίτερη αξία.

Βρήκατε πολύτιμο νόμισμα; Μην το γυαλίσετε!

Όποιος εντοπίσει όμως ένα ασυνήθιστο νόμισμα, καλό είναι πρώτα να διαπιστώσει τη χώρα έκδοσης, τη χρονολογία και το σχέδιό του. Η ΕΚΤ καταγράφει τις επίσημες αναμνηστικές εκδόσεις δίευρων στην ιστοσελίδα της.

Αν στη συνέχεια θεωρείτε ότι έχετε βρει ένα πολύτιμο κομμάτι, θα πρέπει να το δείξετε σε έναν εξειδικευμένο έμπορο νομισμάτων ή σε κάποιο ειδικό σπίτι δημοπρασιών. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για σπάνιο εύρημα, μπορείτε είτε να το πουλήσετε απευθείας είτε να το βγάλετε σε δημοπρασία. Ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τυχόν προμήθειες και, κυρίως, μην καθαρίσετε ή γυαλίσετε το νόμισμα, γιατί έτσι μπορεί να μειωθεί η συλλεκτική του αξία. Με το τρίψιμο ή το γυάλισμα δημιουργούνται ανεπαίσθητες γρατζουνιές και χάνεται η αρχική του λάμψη από την κοπή.

Πηγή: gr.euronews.com