Τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες - Κυπριακό, προεδρικές εκλογές και GSI στα πρωτοσέλιδα

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Κουβεντολόι μέχρι να χαθεί η ευκαιρία» γράφει ότι το Προεδρικό «υπερασπίζεται τις προφορικές δήθεν νέες ιδέες και αμφισβητεί την Ολγκίν», ενώ ο χρόνος εξαντλείται. Σε άλλο θέμα γράφει ότι τα κέρδη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων «Αφροδίτη» και «Κρόνος» διαφαίνονται χαμηλά έως πενιχρά. Αλλού γράφει ότι η επίθεση κατά 24χρονου στη Λεμεσό συνδέεται με υπόθεση κλοπής σκύλων.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «Απομακρύνεται η προοπτική συνομιλιών» γράφει ότι Πρόεδρος και Τουρκοκύπριος ηγέτης ετοιμάζονται περισσότερο για “blame game”. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ζητούνται δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου στον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Αλλού γράφει ότι για την υπόθεση της αποφυγής καταβολής ΦΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία για τα πολυτελή σκάφη του Ρομάν Αμπράμοβιτς, υπόδικες είναι μόνο δύο διευθύντριες, ενώ αναμένεται να μην αποδοθεί το οφειλόμενο ποσό.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Κι άλλα ονόματα στην προεδρολογία» γράφει ότι ο Φειδίας Παναγιώτου βολιδοσκοπεί τα κόμματα για Τζον Χριστοδούλου και Μάικ Σπανό, ενώ αναφέρεται και στο ΑΚΕΛ και σε σενάρια με Γιασεμίδη, Μαυρογιάννη και Τάσο Χριστοφίδη. Σε άλλο θέμα γράφει για επιδείνωση φαινομένων γεωλογικής αστάθειας στο Σταυροβούνι. Αλλού γράφει ότι ολοκληρώνεται το 2027 το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης στην περιοχή Βερεγγάρια στη Λεμεσό.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ακριβό ρεύμα σήμερα, μπλακάουτ αύριο!» γράφει για ακριβά καύσιμα, μειωμένες αναπτυξιακές δαπάνες και μεγάλα ενεργειακά έργα που βαλτώνουν. Σε άλλο θέμα γράφει για συσσωρευμένη αγανάκτηση και φωνή αντίστασης σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αλλού γράφει για απόγνωση μεταξύ των αμπελουργών του Τροόδους λόγω καταστροφών έως και 85% στις ποικιλίες μαύρο και ξυνιστέρι.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Υπουργός για GSI: χωρίς ρεύμα, δεν πληρώνουμε» γράφει ότι ο Υπουργός Ενέργειας διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει πληρωμή για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, μόνο εφόσον αυτό προχωρήσει. Σε άλλο θέμα γράφει για τη συνάντηση ηγετών για το Κυπριακό την Τρίτη. Αλλού γράφει για την επένδυση 4,1 εκατομμυρίων ευρώ στην αναβάθμιση του ΤΑΕΠ Λευκωσίας.

ΚΥΠΕ