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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»

 20.10.2026 - 08:52
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»

Αναδημοσίευση για την αμέλεια στο ογκολογικό έκανε ο πατέρας του 4χρονου Μάριου ο οποίος τονίζει πως, οι γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να τιμωρούνται άμεσα όταν υπάρχει σοβαρή υποψία αμέλειας.

«Δυστυχώς έχω σκεφτεί και αναβίωση τις μέρες νοσηλείας του Μάριου μου στην παιδιατρική στο Γενικό της Λεμεσού, έχω συμβουλευτεί και ειδικούς και μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, αλλά το αποτέλεσμα της ανικανότητας γιατρών γεμάτων αλαζονεία, μεγαλομανία, εγωισμό, ανευθυνότητα, αναισθησία και κακία», αναφέρει σε ανάρτηση του.

Την ίδια ώρα, σημειώνει πως, «επιτέλους οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως από τον ίδιο τον ΟΚΥπΥ και να τους αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αν αξιολογούνταν εγκαίρως δεν θα προλάβαιναν να σκοτώσουν. Και αν είχαν τον φόβο της τιμωρίας θα έκαναν καλύτερα τη δουλειά τους».

Αυτούσια η ανάρτηση του:

Είμαι ο πατέρας του μικρού Μάριου, που έφυγε άδικα από τη ζωή ως αποτέλεσμα των πράξεων κακών γιατρών. Όταν λέω «κακούς γιατρούς», δεν εννοώ μόνο ανίκανους δηλαδή κακούς στη δουλειά τους, αλλά και κακούς ανθρώπους. Όταν γιατροί που έχουν την ευθύνη για παιδικές ψυχές ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και την πούγκα τους, δεν μπορώ να μην τους αποκαλώ κακούς ανθρώπους.

Δυστυχώς έχω σκεφτεί και αναβίωση τις μέρες νοσηλείας του Μάριου μου στην παιδιατρική στο Γενικό της Λεμεσού, έχω συμβουλευτεί και ειδικούς και μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν ήταν ανθρώπινο λάθος, αλλά το αποτέλεσμα της ανικανότητας γιατρών γεμάτων αλαζονεία, μεγαλομανία, εγωισμό, ανευθυνότητα, αναισθησία και κακία.

Επιτέλους Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - ΟΚΥπΥ !!! Οι γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να τιμωρούνται άμεσα όταν υπάρχει σοβαρή υποψία αμέλειας.

Δεν γίνεται το παιδί μου να καταλήγει εγκεφαλικά νεκρό μετά από μία εβδομάδα νοσηλείας, κατά την οποία επέμεναν να μη χορηγήσουν φάρμακα και να μην το στείλουν αλλού για MRI εφόσον δεν λειτουργούσε, και οι αρμόδιοι να μην προχωρούν από μόνοι τους σε άμεση διερεύνηση, καταγγελία στην Αστυνομία και ταυτόχρονα σε αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος όλων των υπευθύνων. Αντίθετα, πρέπει να τρέχω εγώ στην Αστυνομία για να κάνω καταγγελία, ενώ οι εμπλεκόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι σήμερα κανονικά.

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