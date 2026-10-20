Έχετε το κινητό σας συνεχώς στο αθόρυβο; Τι σημαίνει σύμφωνα με την ψυχολογία



Σε μια καθημερινότητα γεμάτη ψηφιακά ερεθίσματα, η επιλογή να διατηρεί κάποιος το κινητό του στο αθόρυβο μπορεί να μοιάζει ασήμαντη. Ωστόσο, η συνήθεια αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη προσπάθεια περιορισμού των περισπασμών και καλύτερης διαχείρισης της προσοχής.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Kyung Hee της Νότιας Κορέας, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ενσυνειδητότητα μέσω κινητού τηλεφώνου (Mobile Mindfulness Training - MMT) εξετάστηκε ως προς την επίδρασή του στο εργασιακό άγχος, την επαγγελματική εξουθένωση και την εργασιακή δέσμευση.

Μετά από οκτώ εβδομάδες, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν οφέλη από την εφαρμογή ενσυνειδητότητας, μεταξύ των οποίων μειωμένο στρες και καλύτερη συγκέντρωση. Παράλληλα, ορισμένοι περιόρισαν τους ήχους των κινητών τους, υιοθετώντας μια πιο συνειδητή στάση απέναντι στις ψηφιακές ειδοποιήσεις.

Η στροφή προς το αθόρυβο δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη καλύτερης ψυχικής υγείας. Αναδεικνύει, ωστόσο, ένα ενδιαφέρον ερώτημα: μπορεί ο περιορισμός των συνεχών ειδοποιήσεων να μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της προσοχής μας;

Τι μπορεί να σημαίνει η επιλογή του αθόρυβου



Για ορισμένους ανθρώπους, το κινητό βρίσκεται σχεδόν πάντα στο αθόρυβο, ενώ οι ειδοποιήσεις και οι ήχοι κλήσεων παραμένουν απενεργοποιημένοι.

Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θέλουν να απομονωθούν από τους άλλους ή να αποφύγουν την επικοινωνία. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί έναν τρόπο να αποφασίζουν οι ίδιοι πότε θα ασχοληθούν με τα μηνύματα και τις κλήσεις τους, χωρίς να διακόπτεται διαρκώς η δραστηριότητά τους.

Όταν το κινητό δεν ηχεί σε κάθε νέο μήνυμα μειώνονται οι εξωτερικές αφορμές για να διακοπεί μια εργασία. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει πότε θα ελέγξει τη συσκευή του, αντί να αντιδρά αυτόματα σε κάθε ειδοποίηση.

Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιβάλλοντα που απαιτούν συγκέντρωση, όπως η εργασία, η μελέτη ή δραστηριότητες που χρειάζονται παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια, σύμφωνα με δημοσίευμα του as.com

Λιγότερες ειδοποιήσεις, περισσότερη συγκέντρωση



Οι συνεχείς διακοπές μπορούν να δυσκολέψουν τη διατήρηση της προσοχής, ακόμη και όταν διαρκούν μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Κάθε φορά που κάποιος στρέφεται στο κινητό του χρειάζεται να επιστρέψει στην προηγούμενη δραστηριότητα και να ανακτήσει τον ειρμό της σκέψης του.

Η Gloria Mark, καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, έχει μελετήσει επί σειρά ετών τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακοί περισπασμοί επηρεάζουν την εργασία. Σε έρευνά της με συνεργάτες, η οποία δημοσιεύθηκε το 2008, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των διακοπών στην εργασία, μεταξύ άλλων ως προς το άγχος, τη διάθεση και την παραγωγικότητα.

Συχνά αναφέρεται ότι η επιστροφή στην πλήρη συγκέντρωση μετά από μια διακοπή μπορεί να απαιτήσει κατά μέσο όρο 23 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αυτός, ωστόσο, δεν αποτελεί έναν καθολικό κανόνα για κάθε περισπασμό ή κάθε άνθρωπο. Η διάρκεια επαναφοράς της προσοχής εξαρτάται από το είδος της εργασίας και τις συνθήκες της διακοπής.

Σε κάθε περίπτωση, ο περιορισμός των περιττών ειδοποιήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της συγκέντρωσης και να μειώσει την ανάγκη συνεχούς εναλλαγής μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Πώς συνδέεται το αθόρυβο με τα προσωπικά όρια

Η επιλογή να παραμένει το κινητό στο αθόρυβο μπορεί να λειτουργήσει και ως ένας πρακτικός τρόπος διαχείρισης των προσωπικών ορίων. Σε μια εποχή κατά την οποία η άμεση απάντηση σε ένα μήνυμα θεωρείται συχνά αυτονόητη, η απενεργοποίηση των ήχων επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει ο ίδιος πότε είναι διαθέσιμος.

Οι φίλοι, οι συγγενείς και οι συνεργάτες ενδέχεται σταδιακά να προσαρμόζονται σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, στέλνοντας πρώτα ένα μήνυμα και περιμένοντας απάντηση όταν ο παραλήπτης έχει χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, η καθυστέρηση στην απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα αδιαφορία ή αποφυγή. Μπορεί απλώς να αντανακλά την ανάγκη για συγκέντρωση, ξεκούραση ή προσωπικό χρόνο.

Πηγή: iefimerida.gr