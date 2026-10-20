Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

Μια παραγγελία για χοιρινό σουβλάκι κατέληξε, σύμφωνα με όσα περιγράφει καταναλωτής στην Κύπρο, σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εμπειρία. Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφίες από το φαγητό που παρέλαβε, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την εμφάνιση και το ψήσιμο του κρέατος.

Όπως περιγράφει, άνοιξε το φαγητό του για να το καταναλώσει, χωρίς αρχικά να παρατηρήσει την εμφάνιση του κρέατος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η περίεργη γεύση που αισθάνθηκε τον προβλημάτισε.

«Άνοιξα το σήμερα να φάω, χωρίς να δω καν το φαΐ ξεκίνησα μασούσα. Λόγω αηδίας και περίεργης γεύσης έφτυσα το και εγύρισα είδα τούτο το πράμα».

Μαζί με την ανάρτηση δημοσίευσε και γράφοντας ! «Πείτε μου αν είναι ψημένο».

Δείτε φωτογραφίες: