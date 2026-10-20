Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

Σε χαμηλό βαρομετρικό η σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη- Ερχιουρμάν- Από την αισιοδοξία της Πύλας στην αναζωπύρωση της καχυποψίας
Στις έντεκα σήμερα το πρωί, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Ερχιουρμάν, έχουν ένα ακόμη ραντεβού με το Κυπριακό. Όχι όμως, με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε το Σάββατο στην Πύλα, αποδείχθηκε βραχύβιο, οι δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών άνοιξαν ξανά μέτωπα και η δυσπιστία επέστρεψε, πριν προλάβει να εδραιωθεί η αισιοδοξία.