Αλλαγή ώρας: Η ημερομηνία που γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών πίσω

Στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00, ενώ από εκείνη την ημέρα το πρωινό θα ξεκινάει λίγο νωρίτερα, με αποτέλεσμα την έλευση του χειμώνα, ενώ η νύχτα θα έρχεται πιο γρήγορα.

Τι ισχύει με την κατάργηση της αλλαγής της ώρας

Η συζήτηση για την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή εδώ και χρόνια. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει πρόταση για τον τερματισμό της πρακτικής της μετακίνησης των δεικτών δύο φορές τον χρόνο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε εκφραστεί υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος συστήματος.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η απαιτούμενη τελική απόφαση, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη-μέλη της ΕΕ περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και επιστρέφουν στη χειμερινή ώρα, δηλαδή στην κανονική ώρα, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Πηγή: lifo.gr