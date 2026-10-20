Σοκαριστικό περιστατικό στην Ελλάδα: Κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

Μόλις λίγη ώρα αφού τερμάτισε την κλήση στο «100» το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οικογένειας και πέρασαν χειροπέδες στον κατηγορούμενο, αφού πρώτα διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν φανερά αναστατωμένη, όπως και ο χώρος, αλλά ευτυχώς ζωντανή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον σύζυγό της είναι παντρεμένοι σχεδόν 14 χρόνια και το βράδυ που κινητοποιήθηκαν οι Αρχές είχαν έναν ακόμη έντονο καβγά μεταξύ τους, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους. Κάποια στιγμή η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον κατηγορούμενο να σπάει μέχρι και τα παιχνίδια του παιδιού, χωρίς να σταματάει να την βρίζει αισχρά και να έχει βίαιη συμπεριφορά.

«Μαλώσαμε πολύ άσχημα το βράδυ, κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά και μπροστά στο παιδί μας. Κάποια στιγμή με απείλησε ευθέως και πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία λέγοντας "ελάτε γιατί θα τη σκοτώσω". Ζητούσε να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω από το σπίτι, με τραβούσε από τα μαλλιά, με έβριζε αισχρά και όλα αυτά μπροστά στο παιδί μας, το οποίο είναι πέντε ετών», κατέθεσε.

Αφορμή του καβγά αποτέλεσε το γεγονός, όπως εξήγησε η γυναίκα, πως ο σύζυγός της είχε πάρει νωρίτερα κάποια χρήματα χωρίς να την ρωτήσει και του ζήτησε εξηγήσεις. «Κάνω τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα και όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν εκείνος έμεινε χωρίς εργασία. Έχω πει πολλές φορές ότι θα χωρίσουμε, αλλά τώρα θα γίνει, καθώς χρόνια ολόκληρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, έμενα σε αυτόν τον γάμο γιατί λυπόμουν την πεθερά μου και για το παιδί μας», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν καταναλώνει αλκοόλ και ναρκωτικά και πάντα εκδηλώνει την ίδια συμπεριφορά νηφάλιος.

«Είπα θα τη σκοτώσω, έχει συνηθίσει το παιδί να μας ακούει»







Στην απολογία του ο άντρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα κυνικός και παραδέχθηκε ότι απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του, καθώς είχε εκνευριστεί που του ζήτησε εξηγήσεις για τα 50 ευρώ που είχε πάρει από το συρτάρι. «Πράγματι πήρα την αστυνομία και είπα ότι η γυναίκα μου τα βάζει συνέχεια μαζί μου, έχει νεύρα και χαλάει την ηρεμία του σπιτιού. Μετά, ναι, είπα ότι θα τη σκοτώσω. Παραδέχομαι ότι την έβριζα αισχρά μπροστά στο παιδί, αλλά έχει συνηθίσει να τα ακούει», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε ο κακός τρόπος με τον οποίο του απευθύνθηκε η σύζυγός του για τα χρήματα που είχε πάρει νωρίτερα από το κοινό τους ταμείο, αλλά και υποψίες που είχε στο παρελθόν. «Γυρνούσα σπίτι μου και έβρισκα πράγματα που δεν περίμενα να δω. Λεφτά σε άλλα σημεία, ταυτότητα από άλλον άνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζευγάρι που ο άνδρας δεν ξέρει με ποιον είναι παρέα η γυναίκα του», είπε.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος επανέλαβε πολλές φορές ότι το σπίτι είναι δικό του και πως αν ήθελε η σύζυγός του να χωρίσουν τότε θα έπρεπε να αποχωρήσει η ίδια από την οικογενειακή τους εστία.

Το δικαστήριο τον έκρινε, τελικά, ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως. Επίσης, προκειμένου να μείνει εκτός φυλακής, θα πρέπει να τηρήσει τον όρο της μετοίκησης από το σπίτι στο οποίο διαμένουν, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα.

Στο άκουσμα της απόφασης με την οποία ουσιαστικά αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι, ο κατηγορούμενος έδειξε να ξαφνιάζεται και αντέδρασε στο δικαστήριο, ωστόσο η έδρα του εξήγησε πως σε διαφορετική περίπτωση θα συλληφθεί για παραβίαση περιοριστικών όρων.

Πηγή: protothema.gr