Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣοκαριστικό περιστατικό στην Ελλάδα: Κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό περιστατικό στην Ελλάδα: Κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

 20.10.2026 - 09:38
Σοκαριστικό περιστατικό στην Ελλάδα: Κάλεσε την Αστυνομία και είπε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

«Θα φύγω από το σπίτι μου; Εγώ;» Με αυτές τις λέξεις εξέφρασε την έκπληξή του ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε καλέσει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης λέγοντας ότι πρέπει να πάνε σύντομα οι αστυνομικοί στο σπίτι του, γιατί θα σκότωνε τη σύζυγό του μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Μόλις λίγη ώρα αφού τερμάτισε την κλήση στο «100» το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οικογένειας και πέρασαν χειροπέδες στον κατηγορούμενο, αφού πρώτα διαπίστωσαν ότι η γυναίκα ήταν φανερά αναστατωμένη, όπως και ο χώρος, αλλά ευτυχώς ζωντανή.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η παθούσα ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με τον σύζυγό της είναι παντρεμένοι σχεδόν 14 χρόνια και το βράδυ που κινητοποιήθηκαν οι Αρχές είχαν έναν ακόμη έντονο καβγά μεταξύ τους, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους. Κάποια στιγμή η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον κατηγορούμενο να σπάει μέχρι και τα παιχνίδια του παιδιού, χωρίς να σταματάει να την βρίζει αισχρά και να έχει βίαιη συμπεριφορά.

«Μαλώσαμε πολύ άσχημα το βράδυ, κάτι το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά και μπροστά στο παιδί μας. Κάποια στιγμή με απείλησε ευθέως και πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία λέγοντας "ελάτε γιατί θα τη σκοτώσω". Ζητούσε να μαζέψω τα πράγματά μου και να φύγω από το σπίτι, με τραβούσε από τα μαλλιά, με έβριζε αισχρά και όλα αυτά μπροστά στο παιδί μας, το οποίο είναι πέντε ετών», κατέθεσε.

Αφορμή του καβγά αποτέλεσε το γεγονός, όπως εξήγησε η γυναίκα, πως ο σύζυγός της είχε πάρει νωρίτερα κάποια χρήματα χωρίς να την ρωτήσει και του ζήτησε εξηγήσεις. «Κάνω τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα και όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν εκείνος έμεινε χωρίς εργασία. Έχω πει πολλές φορές ότι θα χωρίσουμε, αλλά τώρα θα γίνει, καθώς χρόνια ολόκληρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, έμενα σε αυτόν τον γάμο γιατί λυπόμουν την πεθερά μου και για το παιδί μας», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν καταναλώνει αλκοόλ και ναρκωτικά και πάντα εκδηλώνει την ίδια συμπεριφορά νηφάλιος.

«Είπα θα τη σκοτώσω, έχει συνηθίσει το παιδί να μας ακούει»




Στην απολογία του ο άντρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα κυνικός και παραδέχθηκε ότι απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του, καθώς είχε εκνευριστεί που του ζήτησε εξηγήσεις για τα 50 ευρώ που είχε πάρει από το συρτάρι. «Πράγματι πήρα την αστυνομία και είπα ότι η γυναίκα μου τα βάζει συνέχεια μαζί μου, έχει νεύρα και χαλάει την ηρεμία του σπιτιού. Μετά, ναι, είπα ότι θα τη σκοτώσω. Παραδέχομαι ότι την έβριζα αισχρά μπροστά στο παιδί, αλλά έχει συνηθίσει να τα ακούει», είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε ο κακός τρόπος με τον οποίο του απευθύνθηκε η σύζυγός του για τα χρήματα που είχε πάρει νωρίτερα από το κοινό τους ταμείο, αλλά και υποψίες που είχε στο παρελθόν. «Γυρνούσα σπίτι μου και έβρισκα πράγματα που δεν περίμενα να δω. Λεφτά σε άλλα σημεία, ταυτότητα από άλλον άνδρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ζευγάρι που ο άνδρας δεν ξέρει με ποιον είναι παρέα η γυναίκα του», είπε.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος επανέλαβε πολλές φορές ότι το σπίτι είναι δικό του και πως αν ήθελε η σύζυγός του να χωρίσουν τότε θα έπρεπε να αποχωρήσει η ίδια από την οικογενειακή τους εστία.

Το δικαστήριο τον έκρινε, τελικά, ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως. Επίσης, προκειμένου να μείνει εκτός φυλακής, θα πρέπει να τηρήσει τον όρο της μετοίκησης από το σπίτι στο οποίο διαμένουν, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα.

Στο άκουσμα της απόφασης με την οποία ουσιαστικά αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι, ο κατηγορούμενος έδειξε να ξαφνιάζεται και αντέδρασε στο δικαστήριο, ωστόσο η έδρα του εξήγησε πως σε διαφορετική περίπτωση θα συλληφθεί για παραβίαση περιοριστικών όρων.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»
Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»
Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»
Χαμός για ένα… τσουρέκι: Το αγόρασαν από τα Duty Free αλλά τους απαγόρευσαν να το πάρουν μαζί τους - Δείτε γιατί
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»
Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Football Meets Data: Παραμένει το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο η Ομόνοια – Μόλις 1% στην πρωτοπόρο ΑΕΛ! (ΠΙΝΑΚΑΣ)

 20.10.2026 - 09:32
Επόμενο άρθρο

Γρίπη: Ποια ροφήματα βοηθούν πραγματικά και τι λένε οι επιστημονικές έρευνες

 20.10.2026 - 09:41
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

Tην ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγο πριν αναχωρήσει για το τετ-α-τετ στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

  •  20.10.2026 - 11:10
ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

  •  20.10.2026 - 10:13
Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

  •  20.10.2026 - 06:24
Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

  •  20.10.2026 - 09:07
ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

  •  20.10.2026 - 10:19
Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

  •  20.10.2026 - 08:56
Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

  •  20.10.2026 - 08:35
«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

  •  20.10.2026 - 08:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα