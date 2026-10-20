Γρίπη: Ποια ροφήματα βοηθούν πραγματικά και τι λένε οι επιστημονικές έρευνες

Αν και καμία τροφή ή ρόφημα δεν μπορεί από μόνο του να θεραπεύσει τη γρίπη, η σωστή διατροφή και η επαρκής ενυδάτωση μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης, προσφέροντας ανακούφιση από ορισμένα συμπτώματα.

Σε δημοσίευμά της, η Cleveland Clinic παρουσιάζει τις τροφές και τα ροφήματα που μπορούν να βοηθήσουν όσους νοσούν από γρίπη, με βάση τις συστάσεις της διαιτολόγου Beth Czerwony. Από το απλό νερό και τα ζεστά αφεψήματα μέχρι την παραδοσιακή κοτόσουπα, οι επιλογές αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ενυδάτωση και στην πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, όσο ο οργανισμός προσπαθεί να καταπολεμήσει τον ιό.

«Το σώμα σας χρειάζεται ενυδάτωση και θρέψη όταν είστε άρρωστοι», τονίζει η Czerwony και προσθέτει: «Το ανοσοποιητικό σας σύστημα είναι το αμυντικό δίκτυο του οργανισμού απέναντι σε εισβολείς όπως ο ιός της γρίπης. Γι' αυτό αξίζει να το ενισχύετε με σωστή διατροφή».

Γρίπη: Τροφές και ροφήματα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Νερό

Ένα απλό ποτήρι νερό αποτελεί την πιο βασική επιλογή για ενυδάτωση. Είναι εύκολα διαθέσιμο, μπορείτε να το πίνετε σε μικρές γουλιές και γενικά είναι καλά ανεκτό από τον οργανισμό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η γρίπη προκαλεί στομαχικές ενοχλήσεις. «Το σώμα σας χρειάζεται την ενυδάτωση περισσότερο από οποιαδήποτε συγκεκριμένη τροφή όταν καταπολεμά τη γρίπη, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια», εξηγεί η Czerwony.

Ροφήματα με ηλεκτρολύτες

Οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητα μέταλλα που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Όταν χάνετε υγρά λόγω ασθένειας, τα επίπεδα των ηλεκτρολυτών μπορεί να διαταραχθούν γρήγορα, επιδεινώνοντας την κατάστασή σας. Η κατανάλωση ροφημάτων πλούσιων σε ηλεκτρολύτες, όπως τα αθλητικά ποτά, μπορεί να συμβάλει στην ενυδάτωση και στην αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών, βοηθώντας σας να αισθανθείτε καλύτερα.

Αφεψήματα από βότανα όπως εχινάκεια, ιβίσκο ή σαμπούκο

Ένα φλιτζάνι ζεστό αφέψημα βοτάνων δεν προσφέρει μόνο ενυδάτωση. Μπορεί επίσης να καταπραΰνει τον πονόλαιμο και να ανακουφίσει προσωρινά τη ρινική συμφόρηση. Επίσης, ένα ζεστό ρόφημα προσφέρει μια αίσθηση ανακούφισης. Το αφέψημα μέντας αποτελεί καλή επιλογή, καθώς η μενθόλη που περιέχει μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση δροσιάς, κάνοντας την αναπνοή να φαίνεται ευκολότερη, σύμφωνα με την Czerwony. Δημοφιλή είναι επίσης τα αφεψήματα με εχινάκεια, ιβίσκο ή σαμπούκο, ιδιαίτερα όταν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία.

Σούπα και ζωμός

Ένα μπολ σούπας προσφέρει ταυτόχρονα υγρά και θρεπτικά συστατικά. Ακόμη, όπως συμβαίνει και με το τσάι, η θερμότητά της μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά τη συμφόρηση και να διευκολύνει την αναπνοή.

Η κοτόσουπα θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα πιο γνωστά φαγητά που προσφέρουν ανακούφιση κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας.

Μια επιστημονική μελέτη που αναφέρεται συχνά διαπίστωσε ότι η κοτόσουπα ενδέχεται να έχει αντιφλεγμονώδη δράση, η οποία μπορεί να ανακουφίσει αναπνευστικά συμπτώματα. Άλλες σούπες, ακόμη και ένας απλός ζωμός, μπορούν να προσφέρουν παρόμοια οφέλη, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση, στην αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών που έχουν χαθεί, στην ανακούφιση από τη συμφόρηση και στην πρόσληψη βιταμινών και άλλων θρεπτικών συστατικών.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τον ρόλο της στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να μειώσει ελαφρώς τη σοβαρότητα και τη διάρκεια μιας ασθένειας. Δεν θεραπεύει τη γρίπη, αλλά ενδέχεται να σας βοηθήσει να αισθανθείτε καλύτερα.

Μερικά φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C είναι τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το πεπόνι, το ακτινίδιο, οι πατάτες, οι κόκκινες πιπεριές, οι φράουλες και οι ντομάτες.

Χυμοί φρούτων ή λαχανικών

Η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων και λαχανικών είναι η καλύτερη επιλογή για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τα διατροφικά τους οφέλη. Ωστόσο, όταν είστε άρρωστοι, μπορεί να δυσκολεύεστε να τα καταναλώσετε. Σε αυτή την περίπτωση, ένα ποτήρι χυμού μπορεί να σας προσφέρει σημαντικά θρεπτικά συστατικά και υγρά.

Η Czerwony συνιστά να επιλέγετε χυμούς 100% φυσικούς, ώστε να περιορίζετε την πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων.

Σμούθι

Ένας ακόμη τρόπος να προσλάβετε θρεπτικά συστατικά μέσω ενός ροφήματος είναι τα σμούθι. Αρκεί να βάλετε στο μπλέντερ έναν συνδυασμό από φρούτα, λαχανικά, πάγο, γάλα, γιαούρτι ή χυμό, για να φτιάξετε ένα δροσιστικό ρόφημα πλούσιο σε σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα. «Η δροσερή θερμοκρασία ενός σμούθι μπορεί επίσης να προσφέρει ανακούφιση όταν ο λαιμός σας είναι ερεθισμένος ή πονάει», επισημαίνει η Czerwony.

Πηγή: lifo.gr