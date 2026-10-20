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ΔΙΕΘΝΗ

Ανάρπαστο το πανάκριβο iPhone Duo: Εξαντλήθηκε πριν καν κυκλοφορήσει, οι παραδόσεις θα γίνονται μέχρι και το 2027

 20.10.2026 - 09:41
Ανάρπαστο το πανάκριβο iPhone Duo: Εξαντλήθηκε πριν καν κυκλοφορήσει, οι παραδόσεις θα γίνονται μέχρι και το 2027

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για το iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone της Apple, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης μετατέθηκαν αρχικά για τον Δεκέμβριο και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ακόμη και για τον Ιανουάριο του 2027.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση για τη νέα συσκευή, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα περιορισμένης διαθεσιμότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Το iPhone Duo, που κοστίζει πάνω από 2.000 ευρώ, αναμένεται να κυκλοφορήσει επισήμως στις 23 Οκτωβρίου, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η απόκτησή του θα αποτελέσει δύσκολη υπόθεση για όσους δεν πρόλαβαν να το προπαραγγείλουν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις αφορούν και τα δύο διαθέσιμα χρώματα της συσκευής, καθώς και όλες τις εκδόσεις αποθηκευτικού χώρου, από τα 256 GB έως τα 2 TB.

Μάλιστα, αρκετοί καταναλωτές ανέφεραν ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλους χρόνους αναμονής, παρότι είχαν ακολουθήσει τις οδηγίες της Apple και είχαν επιλέξει εκ των προτέρων το χρώμα και τη χωρητικότητα που επιθυμούσαν, προκειμένου να ολοκληρώσουν ταχύτερα την παραγγελία τους.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας, όπου τα διαθέσιμα αποθέματα για την ημέρα κυκλοφορίας του iPhone Duo εξαντλήθηκαν σχεδόν αμέσως μόλις άνοιξαν οι προπαραγγελίες, στις 8 το πρωί, ώρα Νέας Υόρκης.

Η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με το λανσάρισμα των iPhone 18 Pro και Pro Max τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι καταναλωτές που πραγματοποίησαν έγκαιρα τις παραγγελίες τους δεν αντιμετώπισαν αντίστοιχες δυσκολίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Counterpoint Research, η Apple αναμένεται να διαθέσει περίπου 6 εκατομμύρια συσκευές iPhone Duo μέσα στο 2026.

Η εταιρεία συνηθίζει να κρατά ένα μέρος των αποθεμάτων της για πελάτες που επισκέπτονται τα καταστήματα την ημέρα της κυκλοφορίας, γεγονός που ενδέχεται να επαναφέρει τις μεγάλες ουρές έξω από τα Apple Stores και τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, μια εικόνα που αποτελούσε κάποτε χαρακτηριστικό στοιχείο κάθε νέας κυκλοφορίας iPhone.

Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον αποτυπώθηκε και στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της Apple να ενισχύεται κατά 1,8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Νέας Υόρκης.

Στις 28 Οκτωβρίου η παρουσίαση του πρώτου MacBook με οθόνη αφής

Την ίδια ώρα, η Apple επιβεβαίωσε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου ότι θα πραγματοποιήσει νέα εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων στις 28 Οκτωβρίου, στο Λος Άντζελες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πρώτο MacBook Pro με οθόνη αφής στην ιστορία της εταιρείας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τίτλο «Pro and tell», ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στη σειρά MacBook Pro και προαναγγέλλει σημαντικές αναβαθμίσεις στους φορητούς υπολογιστές της Apple.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει το Bloomberg, η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο MacBook Pro υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα διαθέτει οθόνη αφής τεχνολογίας OLED, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στη μέχρι σήμερα φιλοσοφία σχεδιασμού των υπολογιστών της.

Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιαστούν ένα οικονομικότερο MacBook Pro με τον νέο επεξεργαστή M6, μια ανανεωμένη έκδοση του iMac, καθώς και ένα ανασχεδιασμένο iPad mini με οθόνη OLED.

Οι ανακοινώσεις αυτές έρχονται έπειτα από μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο για την Apple, η οποία τις τελευταίες εβδομάδες παρουσίασε σειρά νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων η έξυπνη οικιακή οθόνη HomeView, το HomePod mini 2 και μια αναβαθμισμένη έκδοση του Apple TV.

Με το iPhone Duo να κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου και τη νέα εκδήλωση να ακολουθεί μόλις πέντε ημέρες αργότερα, η Apple επιχειρεί να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των καταναλωτών, επεκτείνοντας τις τεχνολογικές της καινοτομίες τόσο στην αγορά των smartphones όσο και σε εκείνη των προσωπικών υπολογιστών.

Πηγή: protothema.gr

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