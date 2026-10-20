Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτυώσης, έξω από την είσοδο των Πρώτων Βοηθειών βρίσκονταν περίπου δέκα νεαρά άτομα, τα οποία, όπως αναφέρει, κάπνιζαν και προκαλούσαν φασαρία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρίσκονταν σε χώρο αναψυχής.

Την ίδια ώρα, η εικόνα που περιγράφει ο πολίτης στον μικρό προθάλαμο των Πρώτων Βοηθειών δεν ήταν διαφορετική. Όπως σημειώνει, τρεις νεαρές γυναίκες συνομιλούσαν, γελούσαν και αστειεύονταν μεταξύ τους, ενώ μία από αυτές φέρεται να περίμενε να εξεταστεί.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, ήταν τέτοια που ακόμη και οι υπάλληλοι ασφαλείας αναγκάζονταν να μετακινούνται συνεχώς μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, αναζητώντας άτομα, μέσα σε ένα σκηνικό που ο πολίτης περιγράφει ως χαοτικό.

Μέσα από την παρέμβασή του, ο πολίτης εκφράζει παράλληλα την αγανάκτησή του για τις ελλείψεις που, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν τα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών σε προσωπικό και υποδομές, θέτοντας ερωτήματα για την εξυπηρέτηση που προσφέρει το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Καταλήγοντας, απευθύνει έκκληση για περισσότερο σεβασμό στον χώρο των Πρώτων Βοηθειών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας και όχι για σημείο κοινωνικής συνάθροισης.