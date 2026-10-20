Σάλος στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Πάφου: Μεταφέρουν σορούς σε εξωτερικό κοντέινερ

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, φέρεται να δόθηκαν οδηγίες για μεταφορά σορών από τους υφιστάμενους χώρους φύλαξης του νεκροτομείου σε κοντέινερ που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό του κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια, στα οποία θα εναποτίθενται οι σοροί.

Όπως αναφέρεται, στη διαδικασία μεταφοράς φέρεται να καλείται να συμμετέχει αχθοφόρος, η οποία εργάζεται παράλληλα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και μετακινείται στο νεκροτομείο όταν προκύπτει ανάγκη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού που μετακινείται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στελέχωση του νεκροτομείου, καθώς, σύμφωνα τον ανταποκριτή, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει διορισμένος νεκροτόμος.