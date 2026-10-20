Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣάλος στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Πάφου: Μεταφέρουν σορούς σε εξωτερικό κοντέινερ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Πάφου: Μεταφέρουν σορούς σε εξωτερικό κοντέινερ

 20.10.2026 - 09:58
Σάλος στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Πάφου: Μεταφέρουν σορούς σε εξωτερικό κοντέινερ

Προβληματισμό προκαλούν πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη λειτουργία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς φέρεται να έχει τοποθετηθεί κοντέινερ-ψυγείο δίπλα από την είσοδό του, με σκοπό τη φύλαξη σορών.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, φέρεται να δόθηκαν οδηγίες για μεταφορά σορών από τους υφιστάμενους χώρους φύλαξης του νεκροτομείου σε κοντέινερ που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό του κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί κρεβάτια, στα οποία θα εναποτίθενται οι σοροί.

Όπως αναφέρεται, στη διαδικασία μεταφοράς φέρεται να καλείται να συμμετέχει αχθοφόρος, η οποία εργάζεται παράλληλα στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και μετακινείται στο νεκροτομείο όταν προκύπτει ανάγκη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού που μετακινείται μεταξύ διαφορετικών τμημάτων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στελέχωση του νεκροτομείου, καθώς, σύμφωνα τον ανταποκριτή, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει διορισμένος νεκροτόμος.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»
Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»
Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»
Χαμός για ένα… τσουρέκι: Το αγόρασαν από τα Duty Free αλλά τους απαγόρευσαν να το πάρουν μαζί τους - Δείτε γιατί
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»
Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»

 20.10.2026 - 09:56
Επόμενο άρθρο

ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

 20.10.2026 - 10:13
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

Tην ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγο πριν αναχωρήσει για το τετ-α-τετ στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

  •  20.10.2026 - 11:10
ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

  •  20.10.2026 - 10:13
Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

Χορηγίες για κλιματιστικά και φωτιστικά από την ΑΗΚ: Το σχέδιο που αρκετοί δεν γνωρίζουν

  •  20.10.2026 - 06:24
Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

Σοκαριστικά βίντεο: Ανήλικοι με σκούτερ κάνουν σούζες και προκαλούν τρόμο - Έρχονται ριζικές αλλαγές

  •  20.10.2026 - 09:07
ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

  •  20.10.2026 - 10:19
Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

Ομόφωνα αθώος ο πατέρας Αντώνιος για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου - Συγκινήθηκε στο άκουσμα της απόφασης

  •  20.10.2026 - 08:56
Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

Ο κακός χαμός σε σχολείο στην Πάφο: Μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια – Στο Νοσοκομείο με αίματα στο πρόσωπο η μια

  •  20.10.2026 - 08:35
«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

«Νόμιζα ότι θα θρηνούσαμε κόσμο»: Συγκλονίζει ο ιδιοκτήτης της καφετέριας όπου εισέβαλε αυτοκίνητο στη Λευκωσία

  •  20.10.2026 - 08:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα