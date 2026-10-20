ΕΔΕΚ: 11 στελέχη «πυροβολούν» την πρόεδρο - Στο επίκεντρο Καταστατικό και οικονομικά

Στην επιστολή τους, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2026, τα 11 μέλη εκφράζουν «θλίψη, εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη αγωνία» για το παρόν και το μέλλον του κόμματος, με αφορμή την επιστολή που απέστειλε η πρόεδρος στις 19 Οκτωβρίου, με την οποία ανακοίνωσε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου.

Οι υπογράφοντες χαρακτηρίζουν την επιστολή της προέδρου ως «μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει ανακρίβειες και υιοθετεί ύφος που, όπως αναφέρουν, δεν συνάδει με το πνεύμα συναγωνιστικότητας στο κόμμα. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι δεν απαντά σε κανένα από τα ζητήματα που είχαν θέσει με προηγούμενη επιστολή τους, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου.

Διαφωνία για το Καταστατικό Συνέδριο και τις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης αποτελεί η παραπομπή των ζητημάτων που έθεσαν τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου στο Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, το συγκεκριμένο συνέδριο έχει ως μοναδικό θέμα τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εξετάσει ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου.

Όπως υποστηρίζουν, η πλειοψηφία των μελών του οργάνου είχε ζητήσει εγγράφως τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων, ωστόσο η πρόεδρος παρέπεμψε τα ζητήματα στο Καταστατικό Συνέδριο, το οποίο, κατά την άποψή τους, δεν έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Τα 11 μέλη εκφράζουν, επίσης, ανησυχία για τη θέση ότι το Καταστατικό Συνέδριο «υπέρκειται θεσμικά του Πολιτικού Γραφείου», επιμένοντας ότι τα δύο όργανα έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες.

Παράλληλα, απορρίπτουν ως προσπάθεια επιβολής την αναφορά της προέδρου ότι θα πρέπει να την ενημερώσουν εκ των προτέρων κατά πόσο προτίθενται να λάβουν τον λόγο στο συνέδριο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος.

Στην ίδια επιστολή, υπενθυμίζουν στη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή ότι και οι ίδιοι είναι εκλεγμένοι, είτε απευθείας από τη βάση του κόμματος είτε από όργανα που την εκπροσωπούν.

Επικρίσεις για την υλοποίηση αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου θέτουν, στη συνέχεια, σειρά ζητημάτων που αφορούν την υλοποίηση των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου.

Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι δεν ανατέθηκε σε ακαδημαϊκό η ετοιμασία πρότασης για τη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων του κόμματος, ούτε σε ανεξάρτητο οίκο η διενέργεια οικονομικού ελέγχου.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι δεν καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή κατάλογος προσώπων που είτε συμμετείχαν ως υποψήφιοι με άλλα κόμματα στις βουλευτικές εκλογές του 2026 είτε είχαν εμπλακεί σε επιτελεία άλλων κομμάτων ή υποψηφίων ή στήριξαν υποψηφίους άλλων κομμάτων έναντι υποψηφίων της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, αντί της εφαρμογής των αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου, η πρόεδρος δήλωσε δημόσια ότι δεν ισχύει καμία κύρωση για κανένα πρόσωπο.

Στο επίκεντρο και τα οικονομικά του κόμματος

Σημαντικό μέρος της επιστολής αφορά την οικονομική κατάσταση της ΕΔΕΚ, με τα 11 μέλη να επικρίνουν τη δημόσια εικόνα που, όπως αναφέρουν, παρουσιάζεται για τις οφειλές του κόμματος από την πρόεδρο και συνεργάτες της.

Υποστηρίζουν ότι η αναφορά σε συγκεκριμένο ύψος οφειλών δεν αποτυπώνει το σύνολο των δεδομένων, σημειώνοντας ότι, εάν δεν είχαν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες από πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στον περίγυρο της προέδρου, το κόμμα θα διέθετε οικονομικό απόθεμα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προσωρινά μέχρι να εξευρεθούν μόνιμες λύσεις.

Επιπλέον, θέτουν ερωτήματα κατά πόσο έχουν γίνει ενέργειες για την είσπραξη ποσού περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο, όπως αναφέρουν, αφορά οφειλόμενες εισφορές ύψους 10% επί των αμοιβών εκλεγμένων ή διορισμένων πολιτειακών αξιωματούχων μέσω του κόμματος.

Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου υποστηρίζουν, ακόμη, ότι δεν έχει κατατεθεί ενώπιον του οργάνου συγκεκριμένη πρόταση από την πρόεδρο για την οικονομική βιωσιμότητα της ΕΔΕΚ, η οποία να είναι υλοποιήσιμη και αποτελεσματική.

«Άκυρο πριν ακόμη συγκληθεί» το Καταστατικό Συνέδριο, υποστηρίζουν

Αιχμές διατυπώνονται και για την προετοιμασία του Καταστατικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου.

Οι υπογράφοντες υποστηρίζουν ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς, όπως αναφέρουν, ούτε το Πολιτικό Γραφείο ούτε η Κεντρική Επιτροπή έχουν ενημερωθεί για τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ τα μέλη δεν έχουν λάβει τις σχετικές προτάσεις και την αιτιολόγησή τους.

Με βάση τα πιο πάνω, χαρακτηρίζουν το επικείμενο Καταστατικό Συνέδριο «άκυρο πριν ακόμα συγκληθεί».

Παράλληλα, αναφέρουν ότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της προέδρου, χωρίς το Πολιτικό Γραφείο να έχει ενημερωθεί για τις δραστηριότητές της.

Στην επιστολή εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατάσταση στο κόμμα και υποστηρίζουν ότι η προεδρία της ΕΔΕΚ δίνει την εντύπωση πως αντιμετωπίζεται ως προσωπική υπόθεση της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή.

Ζητούν ξεκάθαρη απάντηση από την πρόεδρο

Κλείνοντας, τα 11 μέλη αναφέρουν ότι επανέρχονται στο ζήτημα λόγω της ανησυχίας τους για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών στο κόμμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να παραμείνουν αδρανείς.

Το βασικό ερώτημα που θέτουν προς τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή είναι κατά πόσο σέβεται τις πρόνοιες του υφιστάμενου Καταστατικού της ΕΔΕΚ, ζητώντας, όπως αναφέρουν, σαφή απάντηση.

Την επιστολή υπογράφουν οι Γιώργος Γεωργίου, Φρίντα Γρηγοριάδου, Βάσος Δημητρίου, Μάριος Κύρου, Άδωνις Κωνσταντίνου, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, Δημήτρης Παυλίδης, Ευαγγελία Σιζοπούλου, Πέτρος Στυλιανάκης, Μάριος Χαννίδης και Στέλιος Χαραλάμπους.