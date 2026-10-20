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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

 20.10.2026 - 10:19
ΟΚΥπΥ για το κοντέινερ-ψυγείο σορών στο Νοσοκομείο Πάφου: «Πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές»

Απάντηση στις πληροφορίες που προκάλεσαν ερωτήματα για τη λειτουργία του νεκροτομείου στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου δίνει ο ΟΚΥπΥ, διευκρινίζοντας ότι το ειδικό ψυγείο που τοποθετήθηκε δίπλα στο τμήμα χρησιμοποιείται προσωρινά, στο πλαίσιο εργασιών επιδιόρθωσης του συστήματος συναγερμού των ψυκτικών θαλάμων.

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Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου τέσσερις ημέρες, ενώ διαβεβαιώνει ότι το ψυγείο πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΟΚΥπΥ

Το ειδικό ψυγείο που τοποθετήθηκε δίπλα στο νεκροτομείο του Γ.Ν. Πάφου είναι για να φιλοξενήσει σορούς που φυλάσσονται στους ψυκτικούς θαλάμους του εν λόγω τμήματος.

Η ανάγκη προέκυψε για την επιδιόρθωση του συστήματος συναγερμού των ψυκτικών θαλάμων, ούτως ώστε σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται η σχετική ειδοποίηση.

Οι εργασίες μεταφοράς, απολύμανσης, διόρθωσης του συστήματος και επαναφοράς των σορών θα διαρκέσουν περίπου 4 ημέρες. Το ειδικό ψυγείο πληρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

 

 

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