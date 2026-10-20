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ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης» - Επεισόδιο με τον Σπύρο Μπιμπίλα στο δικαστήριο

 20.10.2026 - 10:55
Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης» - Επεισόδιο με τον Σπύρο Μπιμπίλα στο δικαστήριο

Επεισόδιο με τον Σπύρο Μπιμπίλα στο δικαστήριο είχε ο Πέτρος Φιλιππίδης - Οι χαρακτηρισμοί που ειπώθηκαν

Ένταση επικράτησε σήμερα στις δικαστικές αίθουσες της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Σπύρο Μπιμπίλα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόθεσης που αφορά μήνυση του ηθοποιού για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά την πρώτη γυναίκα που είχε προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του Φιλιππίδη και την οποία ο ίδιος έχει μηνύσει. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος Μάρω Κανελλάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η διαδικασία διακόπηκε αιφνιδίως.

Αφορμή για τη διακοπή αποτέλεσε η φραστική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον του Σπύρου Μπιμπίλα, την ώρα που ο τελευταίος κατέθετε. Όπως ανέφερε η ρεπόρτερ, ο ηθοποιός φώναξε στον Μπιμπίλα: «Είσαι γελοίος, λες ψέματα, είσαι καραγκιόζης».

 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ToPrwino (@toprwino_ant1)

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