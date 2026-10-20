Έπεσε η Revolut: Προβλήματα στην Κύπρο και παγκοσμίως στην πρόσβαση στους λογαριασμούς

Κατά την προσπάθεια σύνδεσης στην εφαρμογή, εμφανίζεται το μήνυμα «Something went wrong» («Κάτι πήγε στραβά»), με την προτροπή να δοκιμάσουν ξανά αργότερα.

Η δυσλειτουργία έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς οι χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα κεφάλαιά τους μέσω της εφαρμογής, χωρίς αρχικά να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του προβλήματος.



Τι απαντά η Revolut

Με ανακοίνωσή της στο Reddit, η Revolut επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες της.



«Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει πολλές υπηρεσίες. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες», ανέφερε η εταιρεία.



Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η τεχνική της ομάδα εργάζεται για την αποκατάσταση της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

«Η ομάδα μηχανικών μας εργάζεται ενεργά για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση», σημείωσε.



Πάντως, η Revolut δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, αφήνοντας ανοιχτό το πότε οι χρήστες θα μπορέσουν να αποκτήσουν ξανά κανονική πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Πηγή: newmoney.gr