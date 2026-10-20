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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

 20.10.2026 - 11:10
ΠτΔ πριν τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα

Tην ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, λίγο πριν αναχωρήσει για το τετ-α-τετ στην προστατευμένη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και ερωτηθείς αν σήμερα αναμένονται αποτελέσματα, ο Πρόεδρος είπε ότι "με αυτή τη διάθεση προσέρχομαι σήμερα στη συνάντηση, για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα επί των τριών πτυχών που έχει αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή την ουσία, τη μεθοδολογία και τα ΜΟΕ. Ειλικρινά ευελπιστώ να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα".

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι παράλληλα με τη συνάντηση στη Λευκωσία, υπάρχει σε εξέλιξη και μια σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς ΕΕ. "Ας ελπίσουμε και από εκεί να έχουμε κάποια θετικά νέα. Σίγουρα χρειαζόμαστε θετικά νέα και από τις δύο κατευθύνσεις", ανέφερε.

Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, συνέχισε, προσέρχεται "με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, με θετική διάθεση, για να έχουμε αποτελέσματα".

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