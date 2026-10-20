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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάφος - Τουρισμός: Αγώνας δρόμου για τις κρατήσεις του 2027 - Στο επίκεντρο η βρετανική αγορά

 20.10.2026 - 11:46
Πάφος - Τουρισμός: Αγώνας δρόμου για τις κρατήσεις του 2027 - Στο επίκεντρο η βρετανική αγορά

Οι μειώσεις στις κρατήσεις από τους τρεις μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες της Βρετανίας για το 2027 κυμαίνονται από 20% έως 30% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, Ευριπίδη Λοϊζίδη, ο οποίος ζητά όπως γίνουν άμεσες κινήσεις για ενίσχυση της προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό.

Ο κ. Λοϊζίδης  ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος του 2026 ξεκίνησε πολύ καλά, ωστόσο ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του ανέτρεψαν την αρχική εικόνα, προκαλώντας απώλειες στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Όπως σημείωσε, οι πληρότητες κατά τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, κινήθηκαν περίπου 7% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, η κατάσταση στα ξενοδοχεία είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, τόσο από τις επιλογές βραχυχρόνιας μίσθωσης καταλυμάτων, όσο και από τις κατεχόμενες περιοχές.

Παρά το γεγονός ότι ο Σεπτέμβριος κινήθηκε ελαφρώς καλύτερα από πέρσι και ο Οκτώβριος παρουσιάζει θετική εικόνα, οι ενδείξεις για τη συνέχεια δεν είναι ενθαρρυντικές. Όπως ανέφερε, η τουριστική κίνηση αρχίζει να υποχωρεί από τις 10 Νοεμβρίου και μετά, με την Κύπρο να παρουσιάζει σοβαρή πτώση κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλεί η πορεία της βρετανικής αγοράς, η οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου, επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές χώρες.

Πέραν της βρετανικής αγοράς, σημαντική για την Πάφο είναι και η πολωνική αγορά, ενώ η ισραηλινή αγορά εξακολουθεί να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο. Ωστόσο, η τουριστική κίνηση από το Ισραήλ επηρεάζεται από τις εξελίξεις και τις συνθήκες σταθερότητας στη χώρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Λοιζίδης, φέτος η ισραηλινή αγορά συνέβαλε καθοριστικά στη στήριξη της τουριστικής κίνησης.

Αναφερόμενος στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Πολιτεία, τους τουριστικούς φορείς και τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να ενισχυθεί η κίνηση τόσο κατά τους χειμερινούς μήνες και το καλοκαίρι του 2027 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου τόνισε ότι οι ενέργειες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.

Όπως εξήγησε, οι κρατήσεις πραγματοποιούνται κυρίως από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας στο εξωτερικό, προκειμένου η Κύπρος να παραμείνει ψηλά στις επιλογές των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την προώθηση της χώρας έχει το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο καλείται να ενισχύσει την ενημέρωση και την προβολή της Κύπρου στις βασικές αγορές προέλευσης τουριστών.

Παράλληλα, ο κ. Λοιζίδης αναφέρθηκε στο αυξημένο λειτουργικό κόστος των ξενοδοχειακών μονάδων, στην έλλειψη προσωπικού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και στην ανασφάλεια που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις.

Όπως είπε, «οι παράγοντες αυτοί επιβαρύνουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία η αβεβαιότητα για την πορεία της ζήτησης καθιστά τον προγραμματισμό ιδιαίτερα δύσκολο».

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