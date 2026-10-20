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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελί: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα»

 20.10.2026 - 11:53
Προκλητικές δηλώσεις Μπαχτσελί: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Κυπριακό προχώρησε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την προοπτική ομοσπονδιακής λύσης και υποστηρίζοντας ότι «η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική για πάντα».

Ο Μπαχτσελί κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, ενώ αναφέρθηκε σε πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στον ελληνοκυπριακό Τύπο σχετικά με ενδεχόμενη υπαγωγή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και λειτουργία του λιμανιού της πόλης υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία επικεντρωνόμαστε σε μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία, συνεχίζονται οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο», δήλωσε, ενώ, αναφερόμενος στις επαφές μεταξύ εκπροσώπων του ψευδοκράτους και της ελληνοκυπριακής πλευράς, υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο νησί, το οποίο χαρακτήρισε «στρατηγικό κέντρο της Γαλάζιας Πατρίδας στο δόγμα ασφαλείας της Τουρκίας».

«Οι ισχυρισμοί που δημοσιεύτηκαν στον ελληνοκυπριακό Τύπο και δεν έχουν διαψευστεί, σχετικά με την παράδοση της περίκλειστης Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζουν μια εξαιρετικά σοβαρή εικόνα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε.

Ο επικεφαλής του MHP εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο επανένωσης της Κύπρου στη βάση μιας ομοσπονδίας. «Μια Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία είναι μια ανώριμη φαντασίωση και θα αποτελούσε καταστροφή για την τουρκική κυριαρχία», υποστήριξε.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία κατηγόρησε ότι λειτουργεί ως προκεχωρημένο φυλάκιο του Ισραήλ στην περιοχή.

«Σε αυτή την περίοδο, κατά την οποία η ελληνοκυπριακή διοίκηση έχει αναλάβει την αποστολή να αποτελέσει το φυλάκιο του Ισραήλ στην Κύπρο, καλώ τους αδελφούς μας που ζουν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να είναι σε επαγρύπνηση», δήλωσε και κατέληξε με τη χαρακτηριστική αναφορά: «Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα».

Επίθεση στο Ισραήλ και αναφορές στη Μέση Ανατολή


Ο Μπαχτσελί αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του με πολιτικές που χαρακτήρισε «προκλητικές και επεκτατικές».

«Το Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές του με τις προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές του, που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει αποφασιστικότητα και να υιοθετήσει αποτρεπτική στάση προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις.

Παράλληλα, στάθηκε στην αστάθεια που προέρχεται από την Υεμένη και στις επιθέσεις εναντίον αμάχων στη Σαουδική Αραβία, τονίζοντας την ανάγκη ενεργοποίησης πολυμερών διπλωματικών μηχανισμών.

«Υπενθυμίζω ότι πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί πολυμερούς διπλωματίας, ώστε να τερματιστεί η αστάθεια που προέρχεται από την Υεμένη και οι επιθέσεις που στοχεύουν αθώους πολίτες στη Σαουδική Αραβία», σημείωσε.

«Η Τουρκία είναι μια χώρα με κύρος και αξιοπιστία»


Ο πρόεδρος του MHP ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την υποστήριξή του στην εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.

Όπως είπε, η Τουρκία ακολουθεί μια πολυδιάστατη διπλωματική στρατηγική που ενισχύει τους οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς δεσμούς της με τον τουρκικό κόσμο, ενώ παράλληλα διατηρεί σχέσεις με την Ευρώπη στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων.

Υποστήριξε επίσης ότι η Άγκυρα συμβάλλει στην ειρήνη και την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, στον Καύκασο, στα Βαλκάνια και στην Αφρική. «Η Τουρκία, με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της, είναι μια χώρα που απολαμβάνει εμπιστοσύνη και σεβασμό», κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr

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