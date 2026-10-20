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ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη απάτη: Έπεισαν ηλικιωμένη στην Ελλάδα να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο σκουπιδιών

 20.10.2026 - 11:58
Απίστευτη απάτη: Έπεισαν ηλικιωμένη στην Ελλάδα να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο σκουπιδιών

Σε έξαρση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα οι τηλεφωνικές απάτες στη Λάρισα, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν ολοένα και διαφορετικά προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, κυρίως από ηλικιωμένους.

Οι δράστες εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που πρέπει να ελέγξουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, άλλοτε ως συγγενείς που χρειάζονται επειγόντως χρήματα ύστερα από τροχαίο ατύχημα και άλλοτε ως πρόσωπα που ζητούν την εξόφληση φορολογικών οφειλών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, παριστάνουν τους αστυνομικούς, υποσχόμενοι στα θύματα ότι θα τα προστατεύσουν από τους ίδιους τους απατεώνες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 75χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, η οποία εξαπατήθηκε και παρέδωσε 45.000 ευρώ και χρυσαφικά, ύστερα από μια σειρά τηλεφωνημάτων που δέχθηκε από διαφορετικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», αρχικά η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστη γυναίκα, η οποία προσποιήθηκε μια νεαρή συγγενή της που είχε τραυματιστεί στο πόδι σε τροχαίο ατύχημα και βρισκόταν στο νοσοκομείο. Η γυναίκα ζήτησε χρήματα, επικαλούμενη τον τραυματισμό της.

Λίγο αργότερα, η 75χρονη δέχθηκε δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο άγνωστος απαίτησε χρήματα, απειλώντας ότι θα τη σκοτώσει.

Ακολούθησε και τρίτο τηλεφώνημα, από διαφορετικό άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δίνοντας μάλιστα και ονοματεπώνυμο για να γίνει πιο πειστικός.

Ο δήθεν αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της 75χρονης και ότι οι Αρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους ανθρώπους που προηγουμένως την είχαν απειλήσει και επιχειρήσει να την εξαπατήσουν. Της είπε, επίσης, ότι δεν χρειαζόταν να επικοινωνήσει η ίδια με τον σύζυγό της.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, η οποία ακολούθησε τις οδηγίες τους.

Η 75χρονη συγκέντρωσε 45.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και διάφορα κοσμήματα, μεταξύ των οποίων ένα μενταγιόν, ένα περιδέραιο και βέρες, και τα τοποθέτησε σε μια σακούλα.

Στη συνέχεια, άφησε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της, όπως της είχαν υποδείξει οι απατεώνες.

Οι δράστες πέρασαν από το σημείο και παρέλαβαν τα χρήματα και τα χρυσαφικά, ενώ η γυναίκα παρέμεινε μέσα στην κατοικία της, ακολουθώντας τις οδηγίες που της είχαν δώσει.

Εξαπάτησαν 84χρονο και τον έπεισαν να αφήσει χρήματα και ρολόγια σε εικονοστάσι


Μια δεύτερη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης καταγγέλθηκε επίσης στην περιοχή της Λάρισας, με θύμα έναν 84χρονο άνδρα.

Στην περίπτωση αυτή, άγνωστος τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο και προσποιήθηκε ότι ήταν ο εγγονός του.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι είχε οικονομικές εκκρεμότητες με την Εφορία και χρειαζόταν επειγόντως χρήματα για να εξοφλήσει τις οφειλές του.

Πιστεύοντας ότι βοηθούσε τον εγγονό του, ο 84χρονος συγκέντρωσε 5.200 ευρώ και οκτώ ρολόγια μεγάλης αξίας, τα οποία έβαλε σε μια σακούλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άφησε τη σακούλα στο εικονοστάσι της πλατείας του χωριού όπου κατοικεί, κοντά στο σπίτι του, όπως του είχε ζητήσει ο απατεώνας.

Λίγη ώρα αργότερα, συνεργός του δράστη πήγε στο σημείο και παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και τα ρολόγια.

Τις δύο υποθέσεις διερευνούν τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, αναζητώντας τους δράστες των τηλεφωνικών απατών.

Πηγή: onlarissa

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