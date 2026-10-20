Μπαχτσελί: «Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι όνειρο»

Μιλώντας σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος του στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί απέρριψε το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής λύσης στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντάς το ανέφικτο.

«Η Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία είναι όνειρο. Η Κύπρος είναι τουρκική εδώ και αιώνες και θα παραμείνει τουρκική για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ, ο ηγέτης του MHP δήλωσε ότι «σε αυτή την περίοδο που η ελληνοκυπριακή διοίκηση έχει αναλάβει την αποστολή να αποτελέσει το φυλάκιο του Ισραήλ στην Κύπρο, καλώ τους αδελφούς μας που ζουν στην τδβκ να βρίσκονται σε εγρήγορση» όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.

Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε ακόμη ότι η Τουρκία παρακολουθεί προσεκτικά τις επαφές μεταξύ εκπροσώπων του ψευδοκράτους και της ελληνοκυπριακής πλευράς, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο «στρατηγικό κέντρο της Γαλάζιας Πατρίδας» στο τουρκικό δόγμα ασφαλείας.

Αναφέρθηκε ειδικότερα σε πληροφορίες που, όπως είπε, δημοσιεύθηκαν στον ελληνοκυπριακό Τύπο και δεν έχουν διαψευστεί, σχετικά με την παραχώρηση της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και τη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί παρουσιάζουν μια εξαιρετικά σοβαρή εικόνα όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις Μπαχτσελί έγιναν σε περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την τετραμερή στρατιωτική άσκηση «ΕΥΝΟΜΙΑ», στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία, καθώς και τις σχεδιαζόμενες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Ο ηγέτης του MHP είχε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η Αθήνα δεν πρέπει να θεωρεί πως η προσέγγισή της με το Ισραήλ μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες.

Στη σημερινή ομιλία του, ο Μπαχτσελί επέκρινε επίσης την πολιτική του Ισραήλ στην περιοχή, κατηγορώντας το ότι συνεχίζει τις επιθέσεις του με «υποκινητικές και επεκτατικές πολιτικές». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιδείξει αποφασιστική και αποτρεπτική στάση για τον τερματισμό τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ