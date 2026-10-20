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ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα» - Συγκλονίζει η μητέρα της Ελισάβετ

 20.10.2026 - 13:35
Δίκη για Τέμπη: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα» - Συγκλονίζει η μητέρα της Ελισάβετ

Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με καταθέσεις γονέων, συγγενών, θυμάτων και επιζώντων της μοιραίας αμαξοστοιχίας.

Πρώτη κατέθεσε η μητέρα του 34χρονου Ρουμάνου Ιονέλ Κουλέα. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που οδήγησαν τον γιο της να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα, όπου έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, και τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.

Η μητέρα της κατέθεσε ότι το όνειρο και των δύο ήταν εκείνη να κάθεται στην πρώτη σειρά με μια μεγάλη ανθοδέσμη, για να ακούσει και να θαυμάσει την κόρη της. Τελικά κάθισε στην πρώτη σειρά της κηδείας της, με την ανθοδέσμη πάνω στο φέρετρο.

«Θεωρούσα το τρένο το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, το θέμα της ασφάλειας το είχα δεδομένο, που να φανταστώ ότι το βράδυ υπήρχε μόνο ένας άπειρος σταθμάρχης», είπε. «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το 2023 στον σιδηρόδρομο δεν λειτουργούσε τίποτα και έλεγαν ψέματα στον κόσμο για να μην χάνουν έσοδα από τα εισιτήρια».

Μιλώντας για το μοιραίο βράδυ, ανέφερε ότι «από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή» τους και ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε απέναντι σε ένα εχθρικό κράτος. Ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι συνέβαλαν στο έγκλημα, για το οποίο, όπως είπε, υπήρχαν προειδοποιήσεις, αλλά όσοι έπρεπε δεν έκαναν κάτι. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της, είπε προς τους δικαστές: «Εύχομαι να αποδώσετε δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πενθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

«Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο»

Κατέθεσε και ο πατέρας της Ελισάβετ, Νίκος Χατζηβασίλειου. «Βρίσκομαι εδώ γιατί η θυγατέρα μου στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ταξίδευε με το τρένο ωρολογιακή βόμβα Intercity 62, τη νύχτα που το παρακράτος συγκρούστηκε με τους πολίτες αυτής της χώρας», ανέφερε αρχικά. Τόνισε ότι στα Τέμπη δεν χάθηκαν μόνο 57 άνθρωποι, αλλά και ανθρώπινες αξίες.

«Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εικόνα του σιδηρόδρομου ήταν χειρότερη από τη δεκαετία του ‘60», πρόσθεσε, και αναφέρθηκε λεπτομερώς στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας.

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