Τι να μην τρώτε πριν από το γυμναστήριο για καλύτερη απόδοση

Το ζητούμενο δεν είναι να στερηθείτε το φαγητό πριν από το γυμναστήριο, αλλά να βρείτε τις επιλογές και τον χρονισμό που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Ποιες τροφές είναι καλύτερο να αποφεύγετε πριν από την άσκηση

Πρόκειται κυρίως για γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Τα λιπαρά και οι πρωτεΐνες, καθώς και οι φυτικές ίνες σε αρκετές περιπτώσεις, μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη. Έτσι, ένα μεγάλο ή δύσπεπτο γεύμα μπορεί να παραμένει περισσότερο στο στομάχι όταν ξεκινά η άσκηση, αυξάνοντας την πιθανότητα δυσφορίας.

Κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, η αιματική ροή ανακατανέμεται προς τους εργαζόμενους μύες, ενώ η έντονη άσκηση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Αυτό μπορεί να κάνει ορισμένες τροφές λιγότερο ανεκτές, ειδικά όταν η προπόνηση είναι έντονη ή περιλαμβάνει συνεχείς κραδασμούς, όπως συμβαίνει στο τρέξιμο. Οι πιθανές ενοχλήσεις περιλαμβάνουν κράμπες στην κοιλιά, φούσκωμα, ναυτία και έντονη ανάγκη για επίσκεψη στην τουαλέτα. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να δυσκολέψουν την προπόνηση και να επηρεάσουν την απόδοσή σας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσετε τα λιπαρά, τις πρωτεΐνες ή τις φυτικές ίνες από τη διατροφή σας. Όλα έχουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και στη διατροφή ενός ατόμου που γυμνάζεται. Οι πρωτεΐνες, για παράδειγμα, συμβάλλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση των μυών. Το σημαντικό είναι να προσαρμόζετε την ποσότητα και τον χρόνο κατανάλωσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το είδος της άσκησης.

Πότε να τρώτε πριν από την προπόνηση

Προτείνω, ανάλογα με την ποσότητα και την ατομική ανοχή, εύπεπτα σνακ που περιέχουν υδατάνθρακες περίπου 30 λεπτά πριν από την άσκηση. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται φρέσκα φρούτα κομμένα σε μικρά κομμάτια, αποξηραμένα φρούτα, ορισμένες μπάρες δημητριακών και σνακ με βάση τα δημητριακά.

Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασική πηγή ενέργειας για τους μύες.

Όταν επιλέγονται σε μορφές που είναι εύπεπτες για τον συγκεκριμένο οργανισμό, μπορούν να προσφέρουν ενέργεια χωρίς να προκαλούν τόσο εύκολα δυσφορία στο στομάχι. Αντίθετα, ένα μεγάλο γεύμα πλούσιο σε λιπαρά ή φυτικές ίνες, ή ένα γεύμα με μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης, είναι συχνά προτιμότερο να καταναλώνεται αρκετές ώρες πριν από την άσκηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τρόφιμο που περιέχει αυτά τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να αποφεύγεται πριν από την προπόνηση. Η ποσότητα, η σύνθεση του γεύματος και η προσωπική ανοχή παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Αν πεινάτε πριν από το γυμναστήριο, δεν χρειάζεται να παραλείψετε το φαγητό. Μπορείτε να επιλέξετε κάτι απλό και εύπεπτο, όπως μια μπανάνα, μια ρυζογκοφρέτα ή πολτό μήλου χωρίς πρόσθετη ζάχαρη.

Πόσο φαγητό να καταναλώνετε

Η ποσότητα του φαγητού είναι εξίσου σημαντική με το είδος του. Ακόμη και μια κατάλληλη διατροφική επιλογή μπορεί να προκαλέσει δυσφορία εάν καταναλωθεί σε υπερβολική ποσότητα λίγο πριν από την άσκηση. Το τι και πόσο τρώμε μπορεί να επηρεάσει τη διατήρηση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της προπόνησης, τη σωματική απόδοση και το πόσο απαιτητική μάς φαίνεται η άσκηση. Εάν κάποιος καταναλώνει πολύ λίγο φαγητό, μπορεί να μην έχει την απαιτούμενη ενέργεια. Αντίθετα, ένα υπερβολικά μεγάλο γεύμα μπορεί να προκαλέσει βάρος στο στομάχι και να δυσκολέψει την κίνηση.

Μια πρακτική προσέγγιση είναι να καταναλώνετε ένα πιο πλήρες γεύμα περίπου 2-4 ώρες πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα και, εφόσον χρειάζεται, ένα μικρότερο σνακ περίπου 30-60 λεπτά πριν από την άσκηση. Τα χρονικά διαστήματα αυτά είναι ενδεικτικά και όχι αυστηροί κανόνες. Η κατάλληλη ποσότητα και ο χρόνος κατανάλωσης εξαρτώνται από το μέγεθος του γεύματος, τις ενεργειακές ανάγκες σας, τη διάρκεια και την ένταση της άσκησης, καθώς και από το πόσο καλά ανέχεστε τις τροφές πριν από τη γυμναστική.

Τι είδους άσκηση κάνετε

Οι διατροφικές επιλογές πριν από την προπόνηση χρειάζεται να προσαρμόζονται και στο είδος της δραστηριότητας. Δεν επιβαρύνουν όλες οι μορφές άσκησης το πεπτικό σύστημα με τον ίδιο τρόπο. Το τρέξιμο προκαλεί μεγαλύτερη ανατάραξη στο γαστρεντερικό σύστημα και συνήθως είναι λιγότερο ανεκτικό σε σχέση με την προπόνηση με βάρη. Οι προπονήσεις υψηλής έντασης, όπως τα διαλειμματικά προγράμματα, οι αγώνες και τα αθλήματα, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τροφών που χωνεύονται εύκολα.

Για παράδειγμα, ένα σάντουιτς με γαλοπούλα ή ένα γιαούρτι με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μπορεί να είναι ανεκτό πριν από μια προπόνηση ενδυνάμωσης, εφόσον καταναλωθεί αρκετά νωρίτερα. Εάν, όμως, φαγωθεί ακριβώς πριν από το τρέξιμο, μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις σε ορισμένους ανθρώπους. Το σημαντικό είναι να παρατηρείτε πώς αντιδρά το σώμα σας και να προσαρμόζετε τις επιλογές σας ανάλογα με την ένταση, τη διάρκεια και το είδος της άσκησης.