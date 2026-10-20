Αίγυπτος: Σφοδρή σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό - 13 νεκροί και 34 τραυματίες

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Al-Ahram» «13 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 34 τραυματίστηκαν κατά τη τραγική σύγκρουση του λεωφορείου με το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Κάιρο-Ασγιούτ της Δυτικής Ερήμου».

Ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι οι αρχές προχωρούσαν στην εκκένωση του αυτοκινητόδρομου. Ένας γερανός ανέσυρε το μεγάλο λεωφορείο, του οποίου ολόκληρο το μπροστινό τμήμα είχε αποκοπεί.

Τα καθίσματα των επιβατών ήταν διασκορπισμένα στην άκρη του δρόμου, ενώ συντρίμμια από το λεωφορείο βρίσκονταν στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Η «Al-Ahram» ανέφερε ότι οι τραυματίες έλαβαν ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομείο της Γκίζας και ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία του ατυχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, σχεδόν 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Αιγύπτου.

Τον περασμένο μήνα, σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά έχασαν τη ζωή τους 22 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 Ιορδανοί τουρίστες.

Πηγή: cnn.gr