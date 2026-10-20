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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Αίτημα υπεράσπισης για «δίκη εντός δίκης» για κατασχεθέντα τεκμήρια

 20.10.2026 - 16:21
Υπόθεση πολιτογραφήσεων: Αίτημα υπεράσπισης για «δίκη εντός δίκης» για κατασχεθέντα τεκμήρια

Τη διεξαγωγή ενιαίας «δίκης εντός δίκης», κατά την οποία θα εξεταστούν ενστάσεις για κατασχεθέντα έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα από δικηγορικό γραφείο, ζητά η υπεράσπιση στην υπόθεση των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, η οποία συνεχίστηκε την Τρίτη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας και στην οποία κατηγορούμενος είναι, μεταξύ άλλων, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης.

Οι ενστάσεις αφορούν υλικό που παραλήφθηκε κατά την εκτέλεση τριών ενταλμάτων έρευνας στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Andreas Demetriades & Co LLC και σχετίζονται, σύμφωνα με την υπεράσπιση, με ζητήματα δικηγορικού απορρήτου, προστασίας της ιδιωτικής επικοινωνίας, υπέρβασης των όρων των ενταλμάτων και σχετικότητας των τεκμηρίων με την υπόθεση.

Ο συνήγορός υπεράσπισης, Ηλίας Στεφάνου, ανέφερε ότι στο κατασχεθέν υλικό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, σκληρός δίσκος, πύργοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, μονάδες αποθήκευσης, κινητά τηλέφωνα και έγγραφοι φακέλοι.

Σημείωσε ότι η υπεράσπιση είχε ζητήσει γραπτώς από την κατηγορούσα Αρχή να προσδιορίσει το υλικό που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, επισημαίνοντας, ενδεικτικά, ότι ένας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκε τότε περιλαμβάνει 8 εκατομμύρια αρχεία.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι οι κοινές συνθήκες υπό τις οποίες αποκτήθηκε το υλικό, η εμπλοκή των ίδιων αστυνομικών και η εκτέλεση των ίδιων ενταλμάτων δικαιολογούν την εξέταση των ενστάσεων στο πλαίσιο μίας ενιαίας «δίκης εντός δίκης».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Χάρις Καραολίδου, ανέφερε ότι η υπεράσπιση είχε ενημερωθεί πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τα τεκμήρια που δεν προτίθεται να αξιοποιήσει η κατηγορούσα Αρχή.

Όπως ανέφερε, η κατηγορούσα Αρχή έχει προσδιορίσει τα τεκμήρια που προτίθεται να αξιοποιήσει, καθώς και εκείνα που δεν θα χρησιμοποιήσει κατά την ακροαματική διαδικασία.

Η κ. Καραολίδου σημείωσε ότι εκκρεμεί ο λεπτομερής προσδιορισμός των τεκμηρίων που αμφισβητεί η υπεράσπιση και των λόγων της ένστασής της.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η διεξαγωγή ενιαίας «δίκης εντός δίκης», αφού προηγουμένως διευκρινιστούν οι ενστάσεις, προσθέτοντας ότι θα επανεξετάσει το υλικό ως προς το οποίο εγείρονται ζητήματα σχετικότητας με την υπόθεση.

Η υπεράσπιση αναμένεται να αναπτύξει αναλυτικά τους λόγους των ενστάσεών της κατά την επόμενη δικάσιμο, στις 16 Νοεμβρίου του 2026, στις 09:30.

Νωρίτερα, συνεχίστηκε η παρουσίαση της μαρτυρίας της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας, αστυφύλακα Α.Α. του ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των τεκμηρίων της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία κατατέθηκαν συνολικά 105 τεκμήρια, που αφορούν έγγραφα που σχετίζονται με πολιτογραφήσεις προσώπων από την Καμπότζη και την Κίνα,  συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν κατατεθεί κατά την προηγούμενη δικάσιμο.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις διαδικασίες έγκρισης διαβατηρίων σε αλλοδαπούς επενδυτές. Για την υπόθεση κατηγορούνται δέκα συνολικά πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πατέρας του Ανδρέας Δημητριάδης, καθώς και οι Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Μαζί με τα φυσικά πρόσωπα, κατηγορούμενες ως νομικά πρόσωπα είναι οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ, αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται πως για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους από το Δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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