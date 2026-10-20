Εντοπίστηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες σε μαλακά παιχνίδια - Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά

Η εκστρατεία ελέγχου πραγματοποιήθηκε μετά από δημοσιεύματα και κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας προειδοποίησης Safety Gate για τον εντοπισμό βενζολίου σε παρόμοια προϊόντα. Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε βενζόλιο και φθαλικούς εστέρες. Το ΤΕΕ αναφέρει ότι έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία απόσυρσης των δύο μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά.

Οι χημικές ουσίες, λεγόμενες φθαλικοί εστέρες, χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και η χρήση τους σε παιχνίδια υπόκειται σε περιορισμούς, με βάση τον Κανονισμό REACH.

Το ΤΕΕ καλεί τους καταναλωτές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αγορά των συγκεκριμένων παιχνιδιών, καθώς στην αγορά κυκλοφορούν διαφορετικές παραλλαγές, επώνυμα προϊόντα και απομιμήσεις, με ενδεχόμενες διαφορές στη σύσταση και τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ