«Ερωτικό τρίγωνο» με ευτυχή κατάληξη: Άνδρας πάντρεψε την επί 17 χρόνια σύζυγό του με τον εραστή της

Ένα «ερωτικό τρίγωνο», με εμπλεκόμενους ένα παντρεμένο ζευγάρι επί 17 χρόνια, και τον εραστή της γυναίκας, σε ένα χωριό του Ουτάρ Πραντές, είχε απροσδόκητη κατάληξη, όταν ο σύζυγος έδωσε την ευχή του στο νέο ζευγάρι, βάζοντας τέλος στον δικό του γάμο.

Η γυναίκα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα εξέφρασε την επιθυμία της να ζήσει με έναν άνδρα που γνώρισε στο Facebook. Ο σύζυγος συμφώνησε και την αποχαιρέτησε προσωπικά, αφού οι δύο αντάλλαξαν γιρλάντες.

Ο Βίπιν Μπαργκάβα και η σύζυγός του, παντρεύτηκαν το 2009 και είναι γονείς δύο παιδιών, ηλικίας 16 και 14 ετών.

Ο Βίπιν είπε ότι η σύζυγός του έφυγε από το σπίτι πριν από περίπου 22 ημέρες. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε αναφορά για εξαφάνιση. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είπε στον σύζυγό της ότι ήθελε να ζήσει με τον Ραχούλ, έναν άνδρα που γνώρισε στα κοινωνικά δίκτυα. Ο σύζυγος συμφώνησε.

Το ζευγάρι ολοκλήρωσε τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες και στη συνέχεια αντάλλαξαν γιρλάντες, (ένα έθιμο στους ινδικούς γάμους) με τον πρώην πια σύζυγο να συνοδεύει προσωπικά το νέο ζευγάρι στον σταθμό, ώστε να αναχωρήσει για το Δελχί. Ο Βίπιν δήλωσε ότι δεν είχε πλέον καμία σχέση με την πρώην σύζυγό του και τους ευχήθηκε κάθε ευτυχία.