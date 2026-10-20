Σοβαρή καταγγελία: Λεωφορείο άφησε τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οργάνωσης, περίπου 25 τυφλοί εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν κάθε εβδομάδα στη Σχολή Τυφλών, προκειμένου να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε διάφορους τομείς.

Η μεταφορά τους πραγματοποιείται με μικρό λεωφορείο 20 θέσεων, το οποίο ξεκινά από τις επαρχίες Λάρνακας ή Αμμοχώστου και παραλαμβάνει τους εκπαιδευόμενους από τους χώρους διαμονής τους.

Όπως επισημαίνεται, η διαδρομή προς και από τη Λευκωσία διαρκεί περισσότερο από δύο ώρες κάθε φορά, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να φτάνουν στη Σχολή εξουθενωμένοι και αναστατωμένοι, εξαιτίας της κατάστασης του οχήματος.

Καταγγελίες για μηχανικά προβλήματα και φθαρμένα καθίσματα

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών αναφέρει ότι εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια οι εκπαιδευόμενοι διαμαρτύρονται για την καταλληλότητα του λεωφορείου που μισθώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι καταγγελίες αφορούν μηχανικά προβλήματα, ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας, καθώς και τον τρόπο οδήγησης. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε προβληματική λειτουργία της πόρτας του λεωφορείου, η οποία, σύμφωνα με την Οργάνωση, δυσκολεύει την επιβίβαση και αποβίβαση των εκπαιδευομένων.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι τα παράθυρα ανοίγουν ξαφνικά κατά τη διάρκεια της διαδρομής, καθώς είναι στερεωμένα με σύρμα, ενώ ορισμένα καθίσματα παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές στις ταπετσαρίες τους, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να κάθονται πάνω στα μεταλλικά μέρη τους. Η Οργάνωση κάνει επίσης λόγο για ιδιαίτερα κακή κατάσταση καθαριότητας στο εσωτερικό του οχήματος.

Επεισόδιο στην Αραδίππου – Επιβάτες κατέβηκαν στη μέση του δρόμου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σημειώθηκε σε λεωφόρο της Αραδίππου, όταν κατά την αλλαγή ταχύτητας το λεωφορείο τραντάχτηκε έντονα και ακούστηκαν θόρυβοι από το κάτω μέρος του οχήματος.

Η Οργάνωση υποστηρίζει ότι το περιστατικό δημιούργησε φόβους ακόμη και για ενδεχόμενη ανατροπή του λεωφορείου.

Όπως καταγγέλλεται, επτά τυφλοί επιβάτες που είχαν απομείνει στο όχημα αναγκάστηκαν να κατέβουν στη μέση του δρόμου, σε ώρα αιχμής και ενώ η τροχαία κίνηση ήταν αυξημένη.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άτομα με τυφλοκώφωση, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί και επιχείρησαν να αποβιβαστούν, με τους υπόλοιπους επιβάτες να προσπαθούν να τα συγκρατήσουν.

Έπειτα από αρκετή ώρα αναμονής, οι εκπαιδευόμενοι επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία μετέβησαν στο σημείο για να τους παραλάβουν.

Η Οργάνωση καταγγέλλει ότι ούτε η εταιρεία μεταφοράς ούτε η Σχολή Τυφλών μερίμνησαν για την ασφαλή παραλαβή των επιβατών.

«Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Στην ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχουν ληφθεί μέτρα για αντικατάσταση του λεωφορείου με κατάλληλο, ασφαλές και προσβάσιμο όχημα.

«Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κατ’ εξακολούθηση άρνηση του Υπουργείου να αντικαταστήσει το επικίνδυνο και ακατάλληλο αυτό λεωφορείο που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευόμενοι τυφλοί για τη μετάβασή τους από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία», αναφέρεται σε επιστολή που απέστειλε η Οργάνωση προς το Υπουργείο και άλλους αρμόδιους φορείς.

Η Οργάνωση χαρακτηρίζει τη στάση των αρμοδίων ως κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των τυφλών, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

«Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα», τονίζει, επικρίνοντας το Υπουργείο Παιδείας για την απουσία ουσιαστικών ενεργειών και τις υποσχέσεις που, όπως αναφέρει, δεν έχουν υλοποιηθεί.

Προειδοποίηση για διακοπή της φοίτησης

Σε πρόσφατη επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών προειδοποιεί ότι, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να αναγκαστούν να σταματήσουν τη μετάβασή τους στη Σχολή Τυφλών, στερούμενοι ουσιαστικά το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Η Οργάνωση ζητά την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή των εκπαιδευομένων.

Παράλληλα, καλεί τους αρμόδιους φορείς να διασφαλίσουν ότι η μεταφορά των τυφλών θα πραγματοποιείται με κατάλληλο και ασφαλές όχημα, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους.

Οι αναφορές για την κατάσταση του λεωφορείου και τη διαχείριση των περιστατικών αποτελούν καταγγελίες της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, για τις οποίες δεν παρατίθεται στην ανακοίνωση τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας ή της εταιρείας μεταφοράς.