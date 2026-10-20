Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με στόχο υποδομές, ένας τραυματίας από χτύπημα σε νοσοκομείο, φωτογραφίες

«Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ξανά ένα νοσοκομείο. Αυτή τη φορά, στόχος ήταν το χειρουργείο του Ινστιτούτου Στραζέσκο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών στο Κίεβο», είπε, σημειώνοντας ότι το Ινστιτούτο είχε ήδη δεχτεί επίθεση πέρυσι.

Φωτογραφίες που συνοδεύουν το μήνυμά του δείχνουν ένα κρεβάτι νοσοκομείου καλυμμένο με θραύσματα και το πάτωμα γεμάτο με κομμάτια πλακιδίων, ενώ μεταλλικές κατασκευές κρέμονται από την οροφή.





«Το Ινστιτούτο σώζει ανθρώπους από καρδιακές παθήσεις από όλη την Ουκρανία. Εκεί γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις, θεραπείες ασθενών μετά από εμφράγματα και δίνουν στους ανθρώπους πίσω τη ζωή τους», τόνισε, καταδικάζοντας την επίθεση.



Από το καλοκαίρι, το Κίεβο έχει γίνει στόχος αδιάκοπων επιθέσεων σε ενεργειακούς στόχους, κέντρων υλικοτεχνικής υποστήριξης και χώρους μεταφορών, καθώς και σε γέφυρες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ, σχολεία και πολυκατοικίες.



Τουλάχιστον 4 οι νεκροί

Σε μια άλλη ρωσική επίθεση σήμερα στο Κραματόρσκ, μια μεγάλη πόλη στην ανατολική Ουκρανία κοντά στις γραμμές του μετώπου, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών εργαζομένων ενός σταθμού παραγωγής ενέργειας, ανέφεραν οι αρχές.



«Σήμερα οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην πόλη τρεις φορές. Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο υπαλλήλους μιας εταιρείας θέρμανσης», δήλωσε με θλίψη ο Βαντίμ Φιλάσκιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην επαρχία Ντονέτσκ.



Τρία από τα θύματα ήταν υπάλληλοι της Kramatorskteploenergo, ενός σταθμού συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, τόνισε το υπουργείο Ενέργειας στο Telegram.



«Ένα τέταρτο άτομο σκοτώθηκε σε επίθεση με drone, σύμφωνα με τον Φιλάτσκιν, ο οποίος ανέφερε επίσης τραυματισμούς έξι ατόμων και ζημιές σε 15 κτίρια κατοικιών, δύο εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και διοικητικά κτίρια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα