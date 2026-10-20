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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20.10.2026 - 19:24
ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

Την ώρα που 11 μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξαπολύουν καταγγελίες κατά της προέδρου, η ηγεσία στέλνει SMS σε διαγραφέντα μέλη, καλώντας τα, στο Καταστατικό Συνέδριο.

Σε δύο μέτωπα κινείται η ΕΔΕΚ, λίγες ημέρες πριν από το Καταστατικό Συνέδριο της 25ης Οκτωβρίου. Από τη μία, η αντιπαράθεση της προέδρου Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή με μέλη του Πολιτικού Γραφείου, που κλιμακώνεται, με βαριές καταγγελίες και ανταλλαγή επιστολών και από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Themaonline, η ηγεσία του κόμματος στέλνει SMS σε διαγραφέντα μέλη, καλώντας τα να συμμετάσχουν στο Συνέδριο.

Το μήνυμα που λαμβάνουν είναι χαρακτηριστικό: «Είστε μέλος του κόμματος, προσκαλείστε στο Καταστατικό Συνέδριο».

Η κίνηση αυτή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνεται την ώρα που η εσωκομματική ένταση βρίσκεται στο προσκήνιο και οι διαφωνίες, για τη λειτουργία του κόμματος, παραμένουν ανοιχτές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Συνέδριο αναμένεται να είναι παρόντες ο Κωστής Ευσταθίου και ο Δημήτρης Παπαδάκης, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πόσα, από τα υπόλοιπα διαγραφέντα μέλη, θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Την ίδια ώρα, έντεκα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εξαπολύουν σοβαρές επικρίσεις κατά της προέδρου, θέτοντας ζητήματα καταστατικών διαδικασιών, λειτουργίας των κομματικών οργάνων και προετοιμασίας του Συνεδρίου.

Τα έντεκα στελέχη εκφράζουν «θλίψη, εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη και μεγάλη αγωνία» για την πορεία του κόμματος, χαρακτηρίζοντας την επιστολή της προέδρου, με την οποία ανακοινώθηκε η αναβολή της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου, ως «μνημείο αντιθεσμικής συμπεριφοράς».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες των κομματικών οργάνων, η προετοιμασία του Καταστατικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου και η εφαρμογή αποφάσεων του Έκτακτου Συνεδρίου. Τα μέλη, υποστηρίζουν ότι, δεν ενημερώθηκαν για τις προτεινόμενες καταστατικές αλλαγές, ενώ αμφισβητούν κατά πόσο το επικείμενο Συνέδριο, μπορεί να εξετάσει ζητήματα που, κατά τη θέση τους, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου.

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