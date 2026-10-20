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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΥΠΕΞ καταδικάζει απόφασης Βουλής Λιβύης για έγκριση τουρκολιβυκού «μνημονίου συναντίληψης»

 20.10.2026 - 19:55
Το ΥΠΕΞ καταδικάζει απόφασης Βουλής Λιβύης για έγκριση τουρκολιβυκού «μνημονίου συναντίληψης»

Την απόφαση της Βουλής της Λιβύης για έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού «μνημονίου συναντίληψης» του 2019 καταδικάζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Τρίτης το Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το εν λόγω «μνημόνιο» παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στις αναγνωρισμένες αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και του εθιμικού διεθνούς δικαίου, αναφορικά με τα δικαιώματα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας.

«Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εξωτερικών εξακολουθεί να θεωρεί το εν λόγω “μνημόνιο” παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο, το οποίο δεν παράγει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών», σημειώνεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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