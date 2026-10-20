Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

Η ανακοίνωση της Βουλής

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει ότι κατά την ανάρτηση δηλώσεων Πόθεν Έσχες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής, δημοσιεύτηκαν εκ παραδρομής τμήματα των δηλώσεων, των οποίων ο νόμος ΔΕΝ προβλέπει τη δημοσίευση και κατά συνέπεια και την αναδημοσίευση.

Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις έχουν αφαιρεθεί προσωρινά, προκειμένου η Υπηρεσία της Βουλής να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις.