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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

 20.10.2026 - 20:06
Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

Σε γκάφα κατά τη δημοσίευση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες των βουλευτών υπέπεσε η Βουλή, καθώς αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της στοιχεία που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθούν.

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Η ανακοίνωση της Βουλής

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ανακοινώνει ότι κατά την ανάρτηση δηλώσεων Πόθεν Έσχες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής, δημοσιεύτηκαν εκ παραδρομής τμήματα των δηλώσεων, των οποίων ο νόμος ΔΕΝ προβλέπει τη δημοσίευση και κατά συνέπεια και την αναδημοσίευση.

Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις έχουν αφαιρεθεί προσωρινά, προκειμένου η Υπηρεσία της Βουλής να προβεί στις ανάλογες διορθώσεις.

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