Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Νιγηρία - Σε κατάσταση συναγερμού οι υγειονομικές αρχές

«Η ασθενής, μια γυναίκα που πρόσφατα έφθασε στη Νιγηρία με μια διεθνή πτήση από την Ουγκάντα, εισήχθη σε ιδιωτική κλινική» της Αμπούτζα, «όπου της παρασχέθηκε φροντίδα για αρκετές ημέρες προτού επιβεβαιωθεί η διάγνωση», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο Μουχαμάντ Αλί Πάτε, ο Νιγηριανός υπουργός Υγείας.

Η κυβέρνηση κάλεσε «όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές εγκαταστάσεις να τεθούν σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού».

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αντιμετωπίζει από τον Μάιο τη 17η επιδημία της νόσου του ιού Έμπολα στην ιστορία της, η οποία έχει εξελιχθεί μέσα σε λίγους μήνες στη φονικότερη που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η τεράστια χώρα της κεντρικής Αφρικής.

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί πάνω από 9.000 κρούσματα και 4.381 θάνατοι, σύμφωνα με έναν απολογισμό των υγειονομικών υπηρεσιών του Κονγκό.

Ο υπουργός Υγείας της Νιγηρίας διευκρίνισε πως «44 στενές επαφές του κρούσματος έχουν ταυτοποιηθεί έως τώρα».

Σήμερα, παράλληλα, η Κένυα ανακοίνωσε πως κατέγραψε το ένατο κρούσμα Έμπολα.

Η χώρα της ανατολικής Αφρικής είχε ανακοινώσει ένα πρώτο κρούσμα της νόσου την 6η Οκτωβρίου, την επομένη του θανάτου στο Ναϊρόμπι ενός επιχειρηματία που είχε ζήσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έκτοτε, άλλα οκτώ κρούσματα επιβεβαιώθηκαν, τα περισσότερα σε ανθρώπους που ήλθαν σε στενή επαφή με το πρώτο θύμα, ηλικίας περίπου 40 ετών.

Σήμερα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση προς τους υπηκόους τους να αποφεύγουν να μεταβαίνουν στην Κένυα, συστήνοντάς τους να «επανεξετάσουν» τα ταξίδια τους σε αυτήν τη χώρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα