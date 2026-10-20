Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Τραμπ «βλέπει» επανάσταση στη Γαλλία και δηλώνει την υποστήριξή του στη Μαρίν Λεπέν
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Τραμπ «βλέπει» επανάσταση στη Γαλλία και δηλώνει την υποστήριξή του στη Μαρίν Λεπέν

 20.10.2026 - 23:02
Ο Τραμπ «βλέπει» επανάσταση στη Γαλλία και δηλώνει την υποστήριξή του στη Μαρίν Λεπέν

Την έμμεση στήριξή του στην υποψήφια για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας Μαρίν Λεπέν εξέφρασε με δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα ερωτηθείς σχετικά με τις διώξεις που αντιμετωπίζει η αρχηγός του κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» (πρώην Εθνικό Μέτωπο) και για το κατά πόσο σκοπεύει να τη στηρίξει στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους: «δεν τη γνωρίζω, ούτε την έχω συναντήσει. Πιστεύω, όμως, ότι της συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα.Αυτό που έκαναν μου φαίνεται σαν εργαλειοποίηση των θεσμών εναντίον της».

 

Σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ξαναδεί πότε κάτι τέτοιο στη Γαλλία, περιγράφοντας μάλιστα τα γεγονότα ως κανονική επανάσταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί την Ευρώπη να διώξει τους μετανάστες για να μην πεθάνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το μεταναστευτικό, εκφράζοντας την άποψη ότι «η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».

«Η Ευρώπη πρέπει να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Διαφορετικά, δεν θα απομείνει Ευρώπη» είπε και παρότρυνε τους Ευρωπαίους να διώξουν αυτούς τους ανθρώπους, όπως αποκάλεσε τους μενατάστες. «Διαφορετικά, δεν πρόκειται να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε παράλληλα έμμεσα πυρά στην ισπανική κυβέρνηση, λέγοντας πρακτικά ότι επέτρεψε σε μετανάστες να εισβάλουν μαζικά, όπως είπε, στη χώρα, και δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό.

Νέο άδειασμα στον Ζελένσκι: «Εχουμε δώσει πολλά και δεν πήραμε πίσω τίποτα»

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έτρεψε εκ νέου τα πυρά του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε δώσει πάρα πολλά στην Ουκρανία. Δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα πίσω, παρά μόνο θλίψη, θανάτους και τεράστιες οικονομικές απώλειες» σημείωσε αρχικά και συνέχισε: «έχουμε δώσει τεράστια ποσά στην Ουκρανία. Το μόνο που έχουμε πάρει πίσω είναι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο ντίζελ».

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει μια περιουσία, η Ευρώπη έχει ξοδέψει μια περιουσία και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κουραστεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία η κατάσταση θα γίνει πραγματικά πολύ χειρότερη». «Ο Ζελένσκι» είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, «πρέπει να θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Εάν δεν το θέλει, πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ κακό».

«Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προελαύνουν. Έχουν ανεξάντλητο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ρωσία είναι μια τεράστια μηχανή. Συνεχίζουν να προχωρούν αργά αλλά σταθερά. Αυτό κάνουν μέχρι τώρα. Έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδάφους» κατέληξε.

Αναφερόμενος τέλος στο Ιράν, επανέλαβε την πάγια θέση του, ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως είπε, «πρέπει απλώς να λάβουμε μια τελική απόφαση για το Ιράν». Διερωτήθηκε παράλληλα σκωπτικά αν οι ΗΠΑ θα κερδίσουν με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς συνέβη το τροχαίο με το τεθωρακισμένο της Εθνικής Φρουράς – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός
Σκηνές που προκαλούν αντιδράσεις στις Πρώτες Βοήθειες - «Ένας πραγματικός χαμός, δεν είναι καφετέρια»
Κραυγή απόγνωσης από φοιτήτρια στην Κύπρο - «Ψάχνω και δεύτερη δουλειά ταυτόχρονα με τις σπουδές μου»
Χαμός για ένα… τσουρέκι: Το αγόρασαν από τα Duty Free αλλά τους απαγόρευσαν να το πάρουν μαζί τους - Δείτε γιατί
Συγκλονίζει ο πατέρας μικρού Μάριου: «Οι κακοί γιατροί πρέπει να αξιολογούνται και να εντοπίζονται εγκαίρως»
Παρήγγειλε χοιρινό σουβλάκι στην Κύπρο και όταν άρχισε να τρώει ... δεν πίστευε αυτό που αντίκρισε - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρώτο κρούσμα Έμπολα στη Νιγηρία - Σε κατάσταση συναγερμού οι υγειονομικές αρχές

 20.10.2026 - 22:27
Επόμενο άρθρο

Ρελάνς Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος

 20.10.2026 - 23:22
«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

Στις επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας και τους ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της αναφέρθηκε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

«Τα χρήματα υπάρχουν, φέρτε ώριμα έργα» – Η απάντηση ΠτΔ στις αντιδράσεις για τη Λεμεσό - Τα 3 σχέδια για το κυκλοφοριακό

  •  20.10.2026 - 20:34
Πόθεν Έσχες Αννίτας: Από τις €85.000 στις €531.000 η οικογενειακή περιουσία- Τα εισοδήματα του 1,4 εκατ. και οι καταθέσεις

Πόθεν Έσχες Αννίτας: Από τις €85.000 στις €531.000 η οικογενειακή περιουσία- Τα εισοδήματα του 1,4 εκατ. και οι καταθέσεις

  •  20.10.2026 - 16:09
ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

ΕΔΕΚ προς διαγραφέντες: «Είστε μέλος του κόμματος, ελάτε στο Συνέδριο»

  •  20.10.2026 - 19:24
Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

Αλαλούμ με τα Πόθεν Έσχες των βουλευτών - Τα κατέβασαν άρον άρον από την ιστοσελίδα - Ποιος ο λόγος

  •  20.10.2026 - 20:06
Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

Ηχηρή παρέμβαση ΕΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άκυρο και ανίσχυρο - Αλληλεγγύη σε Κύπρο και Ελλάδα»

  •  20.10.2026 - 20:56
Δίκη Φαίδωνα: Πολύωρη αντεξέταση της παραπονούμενης – Ανοιχτό το ζήτημα κατάθεσης μάρτυρα από το Νοσοκομείο

Δίκη Φαίδωνα: Πολύωρη αντεξέταση της παραπονούμενης – Ανοιχτό το ζήτημα κατάθεσης μάρτυρα από το Νοσοκομείο

  •  20.10.2026 - 17:14
Σοβαρή καταγγελία: Λεωφορείο άφησε τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Σοβαρή καταγγελία: Λεωφορείο άφησε τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Μόνο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

  •  20.10.2026 - 18:10
Υπόθεση Στυλιανού: «Δεν έμενε νηστικός, πάντα βρίσκαμε λύση, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι μαθητές μου έκαναν μπούλινγκ»

Υπόθεση Στυλιανού: «Δεν έμενε νηστικός, πάντα βρίσκαμε λύση, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι μαθητές μου έκαναν μπούλινγκ»

  •  20.10.2026 - 17:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα