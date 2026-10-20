Ο Τραμπ «βλέπει» επανάσταση στη Γαλλία και δηλώνει την υποστήριξή του στη Μαρίν Λεπέν

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα ερωτηθείς σχετικά με τις διώξεις που αντιμετωπίζει η αρχηγός του κόμματος «Εθνική Συσπείρωση» (πρώην Εθνικό Μέτωπο) και για το κατά πόσο σκοπεύει να τη στηρίξει στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους: «δεν τη γνωρίζω, ούτε την έχω συναντήσει. Πιστεύω, όμως, ότι της συμπεριφέρθηκαν πολύ άσχημα.Αυτό που έκαναν μου φαίνεται σαν εργαλειοποίηση των θεσμών εναντίον της».

Σχολιάζοντας όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ξαναδεί πότε κάτι τέτοιο στη Γαλλία, περιγράφοντας μάλιστα τα γεγονότα ως κανονική επανάσταση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί την Ευρώπη να διώξει τους μετανάστες για να μην πεθάνει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το μεταναστευτικό, εκφράζοντας την άποψη ότι «η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί».

«Η Ευρώπη πρέπει να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Διαφορετικά, δεν θα απομείνει Ευρώπη» είπε και παρότρυνε τους Ευρωπαίους να διώξουν αυτούς τους ανθρώπους, όπως αποκάλεσε τους μενατάστες. «Διαφορετικά, δεν πρόκειται να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε παράλληλα έμμεσα πυρά στην ισπανική κυβέρνηση, λέγοντας πρακτικά ότι επέτρεψε σε μετανάστες να εισβάλουν μαζικά, όπως είπε, στη χώρα, και δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό.

Νέο άδειασμα στον Ζελένσκι: «Εχουμε δώσει πολλά και δεν πήραμε πίσω τίποτα»

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έτρεψε εκ νέου τα πυρά του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε δώσει πάρα πολλά στην Ουκρανία. Δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα πίσω, παρά μόνο θλίψη, θανάτους και τεράστιες οικονομικές απώλειες» σημείωσε αρχικά και συνέχισε: «έχουμε δώσει τεράστια ποσά στην Ουκρανία. Το μόνο που έχουμε πάρει πίσω είναι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο ντίζελ».

«Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει μια περιουσία, η Ευρώπη έχει ξοδέψει μια περιουσία και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κουραστεί», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία η κατάσταση θα γίνει πραγματικά πολύ χειρότερη». «Ο Ζελένσκι» είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, «πρέπει να θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο. Εάν δεν το θέλει, πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ κακό».

«Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ουκρανία δεν είναι. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να προελαύνουν. Έχουν ανεξάντλητο ανθρώπινο δυναμικό. Η Ρωσία είναι μια τεράστια μηχανή. Συνεχίζουν να προχωρούν αργά αλλά σταθερά. Αυτό κάνουν μέχρι τώρα. Έχουν καταλάβει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εδάφους» κατέληξε.

Αναφερόμενος τέλος στο Ιράν, επανέλαβε την πάγια θέση του, ότι οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν πολύ καλά. Όπως είπε, «πρέπει απλώς να λάβουμε μια τελική απόφαση για το Ιράν». Διερωτήθηκε παράλληλα σκωπτικά αν οι ΗΠΑ θα κερδίσουν με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο.

ΠΗΓΗ: CNN.gr