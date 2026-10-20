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ΔΙΕΘΝΗ

Ρελάνς Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος

 20.10.2026 - 23:22
Ρελάνς Ζελένσκι: Ζητά τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Ο πρόεδρος της Ουρκανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητά να πραγματοποιηθεί τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να μπει ένα τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Όπως επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (20/10) στο Όσλο μαζί με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στόρε, και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στούμπ, είναι «έτοιμος για διαπραγματεύσεις» μετά από συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα Νορβηγίας εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ του Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι επιθυμεί οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ να μεταφέρουν στους Ρώσους τις ιδέες που συζητήθηκαν για μια πιθανή ειρηνική λύση, ενώ σχετικά με την αυριανή επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Ρωσία σχολίασε: «Ας δούμε τι έχει να πει ο Πούτιν».

«Φυσικά, δεν χάνουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά χάνουμε ανθρώπους επειδή η Ρωσία επιτίθεται», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι σύμμαχοί τους – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να τους βοηθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο.
 
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία υποστήριξε «αμέσως» την πρόταση των ΗΠΑ για ενεργειακή εκεχειρία, αλλά η Ρωσία «ανταποκρίθηκε συνεχίζοντας τις επιθέσεις της».

Επίσης, τόνισε ότι είναι «ευγνώμων» προς τις ΗΠΑ, καθώς οι πληροφορίες για τις ρωσικές επιθέσεις «λειτουργούν πλέον». Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι σημαντικά για τον ουκρανικό λαό. «Είμαστε ευγνώμονες προς την αμερικανική πλευρά που τώρα λειτουργούν, είναι υπέροχο». Οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί στο παρελθόν ότι περιορίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας»

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου υποστηρίζοντας πως «ήρθε η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας».

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τους προέδρους της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και Κίνας Σι Τζι Πινγκ προκειμένου να συζητήσουν την παύση του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και αν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι παρών στο δωμάτιο.

«Ό,τι μπορώ να κάνω για να τερματίσω τον πόλεμο», απάντησε. Επίσης ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα συνάντησης με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ταξιδιού του τον Νοέμβριο στην Κίνα, όπου η αποπυρηνικοποίηση θα είναι στην ατζέντα.

«Αν μπορέσουμε να κάνουμε αποπυρηνικοποίηση, θα έχω προσφέρει στον κόσμο μια πολύ, πολύ μεγάλη χάρη» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι «ο Ζελένσκι λέει ότι βρίσκεστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας» ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «ο Ζελένσκι δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει», ενώ πρόσθεσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «είναι ένας άνδρας, ο οποίος θα έπρεπε να είχε τερματίσει αυτόν τον πόλεμο εδώ και πολύ καιρό. Αν με άκουγε θα έκανε μία πολύ καλύτερη συμφωνία πριν από πολύ καιρό και εκατομμύρια Ουκρανοί θα εξακολουθούσαν να ζούνε».
 
«Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; Ένας συγκλονιστικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει σκοτωθεί, χάνουν τον ανδρικό τους πληθυσμό. Η Ουκρανία θα μπορούσε να το είχε τερματίσει όλο αυτό πολύ καιρό τώρα, αν με άκουσε. Και θυμάστε τι έγινε στο Οβάλ Γραφείο. Ίσως ήρθε η ώρα ο Ζελένσκι να βρει κάποιον άλλο να διαπραγματευτεί», ανέφερε.

Επιπλέον, ο Τραμπ επεσήμανε ότι «έχουμε δώσει πολλά στην Ουκρανία, ενώ αυτοί δεν μας έχουν δώσει τίποτα. Να τι θυμάστε. Έχουμε δώσει εκατοντάδες δισ. δολάρια».
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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