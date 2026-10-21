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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας παγκύπρια: Μία σύλληψη, 247 καταγγελίες και επτά οχήματα υπό κράτηση

 21.10.2026 - 06:30
Σαρωτικοί έλεγχοι της Αστυνομίας παγκύπρια: Μία σύλληψη, 247 καταγγελίες και επτά οχήματα υπό κράτηση

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για τα αδικήματα όπως της παράνομης κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 441 οχήματα και ελέγχθηκαν 552 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν  έλεγχοι σε 35 υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, χωρίς να προκύψουν καταγγελίες. 

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 247 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 43 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 7 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 94 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 6 καταγγελίες, καθώς και  6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτέστ με τρία θετικά αποτελέσματα. 

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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