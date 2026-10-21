Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Οι διεργασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ενόψει της επιλογής υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές του 2028, εξελίσσονται σε μια σύνθετη πολιτική εξίσωση, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τις μελλοντικές συνεργασίες, έντονες προειδοποιήσεις για την ενότητα του κόμματος και δημόσιες τοποθετήσεις, που αποκαλύπτουν το βάθος των προβληματισμών, στο εσωτερικό της παράταξης.

Στο επίκεντρο, βρίσκεται η πρόταση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος μιλώντας στο Podcast του ANT1, έκανε λόγο, για συνεννόηση μεταξύ του ΔΗΣΥ και του Νίκου Χριστοδουλίδη από τώρα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για τον δεύτερο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών. Η εισήγηση αυτή, ωστόσο, δεν βρίσκει σύμφωνους όλους στο στρατόπεδο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ενώ προκάλεσε και την αντίδραση του ΑΚΕΛ.

Η πρόταση Αναστασιάδη και οι αντιδράσεις

Ο Νίκος Αναστασιάδης, θεωρεί ότι η παράταξη θα πρέπει να εξετάσει εγκαίρως τις πιθανότητες συνεργασίας, με τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να υπάρχει κοινή στάση στον δεύτερο γύρο, ανεξαρτήτως του ποιος από τους δύο θα εξασφαλίσει την πρόκριση. Προϋπόθεση, σύμφωνα με την προσέγγισή του, είναι να τεθούν συγκεκριμένοι και αυστηροί όροι, που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα μιας ενδεχόμενης συνεργασίας.

Η τοποθέτηση αυτή, φέρνει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα για τον ΔΗΣΥ: κατά πόσο θα πρέπει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με το Προεδρικό, ή να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην αυτόνομη πορεία του, χωρίς να προεξοφλεί μελλοντικές πολιτικές συμμαχίες.

Στην αντίπερα όχθη, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννης Καρούσος, απορρίπτει την ιδέα, μιας εκ των προτέρων συμφωνίας. Εκτιμά, ότι μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία της παράταξης και να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο ΔΗΣΥ, προετοιμάζεται για ήττα πριν ακόμη ολοκληρώσει τις εσωτερικές του διαδικασίες.

Μάλιστα, χαρακτήρισε την πρόταση «μήνυμα ηττοπάθειας», υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα, δεν πρέπει να εκπέμπει από τώρα εικόνα αμφισβήτησης, των δικών του δυνατοτήτων.

Παράλληλα, ο κ. Καρούσος έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όσους ενδεχομένως αρνηθούν να στηρίξουν τον υποψήφιο που θα αναδειχθεί μέσα από τις κομματικές διαδικασίες. «Όποιος έχει σκοπό να μην υποστηρίξει τον υποψήφιο που θα επιλεγεί από τη διαδικασία, η πόρτα του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι εκεί και να βγει έξω», ανέφερε.

Η παρέμβαση του ΑΚΕΛ και η πολιτική αντιπαράθεση για το 2028

Η πρόταση Αναστασιάδη προκάλεσε την αντίδραση του ΑΚΕΛ, το οποίο ερμηνεύει την εισήγηση για συνεννόηση ΔΗΣΥ και Χριστοδουλίδη, ως επιβεβαίωση των πολιτικών δεσμών που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να συνδέουν τις δύο πλευρές.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει επανειλημμένα δηλώσει, πως συνεχίζει τις πολιτικές της προηγούμενης διακυβέρνησης και αποδίδει τις μεταξύ τους διαφωνίες, κυρίως σε προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Το ΑΚΕΛ αποδίδει στην προηγούμενη διακυβέρνηση ευθύνες για φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, διεθνή έκθεση της χώρας και διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων. Παράλληλα, παρουσιάζει ως δικό του πολιτικό στόχο την αλλαγή πορείας μέσα από μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία στις εκλογές του 2028.

Ο Τζον Χριστοδούλου στο κάδρο των προεδρικών

Στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό προστίθεται και η πιθανότητα υποψηφιότητας του επιχειρηματία Τζον Χριστοδούλου. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2028, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση.

Στη γραπτή δήλωσή του, επικαλείται την αγάπη του για την Κύπρο και αναφέρεται σε ζητήματα όπως το Κυπριακό, η ακρίβεια, η κοινωνική προστασία και η ασφάλεια των πολιτών. Υποστηρίζει ότι η πολιτική πρέπει να υπερβαίνει τη λογική της εκλογικής επικράτησης και να επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

«Πρέπει να βάλουμε την πατρίδα μας, πρώτα», τονίζει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσει από τον επιχειρηματικό στον πολιτικό στίβο.

Ο ίδιος αναφέρει, ότι θα αξιολογήσει τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης για την οικογένεια και την προσωπική του ζωή, προτού ανακοινώσει τις προθέσεις του στις αρχές του επόμενου χρόνου.

Η ενδεχόμενη κάθοδός του, δημιουργεί ένα ακόμη ερωτηματικό γύρω από τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν μέχρι το 2028, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί η πραγματική εκλογική δυναμική μιας πιθανής υποψηφιότητάς του.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τρία βασικά μέτωπα που θα καθορίσουν την πορεία του πολιτικού σκηνικού. Πρώτον, την ικανότητα του ΔΗΣΥ, να αναδείξει υποψήφιο, χωρίς να οδηγηθεί σε βαθύτερη εσωτερική ρήξη. Δεύτερον, το κατά πόσο θα υπάρξει περιθώριο συνεννόησης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και υπό ποιους όρους και τρίτον, το ενδεχόμενο εμφάνισης νέων υποψηφιοτήτων, που θα μεταβάλουν τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην επιλογή του προσώπου, που θα διεκδικήσει την Προεδρία. Αφορά κυρίως την επόμενη ημέρα, τη δυνατότητα συσπείρωσης της βάσης και τη διαμόρφωση μιας πειστικής πολιτικής πρότασης.

Οι δημόσιες παρεμβάσεις, οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι προειδοποιήσεις, για την ενότητα του κόμματος, καταδεικνύουν ότι η πορεία προς το 2028, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία επιλογής υποψηφίου. Θα αποτελέσει δοκιμασία πολιτικής στρατηγικής, εσωκομματικής συνοχής και αξιοπιστίας απέναντι στην κοινωνία.