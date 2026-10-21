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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές στις συχνότητες: Δυσκολεύτηκαν να βρουν αποκωδικοποιητές, «αγκάθι» το κόστος - Τα παράπονα των καταναλωτών

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 21.10.2026 - 06:36
Αλλαγές στις συχνότητες: Δυσκολεύτηκαν να βρουν αποκωδικοποιητές, «αγκάθι» το κόστος - Τα παράπονα των καταναλωτών

Περιορισμένος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των παραπόνων που καταγράφηκαν στον Σύνδεσμο Καταναλωτών σε σχέση με τις αλλαγές στον τρόπο λήψης των τηλεοπτικών καναλιών, μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος μετάδοσης. Τα κυριότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούν τη δυσκολία εξεύρεσης συμβατών αποκωδικοποιητών, αλλά και την οικονομική αδυναμία ορισμένων πολιτών να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Μιλώντας στο ThemaOnline, η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρίστου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί μόλις δύο με τρεις περιπτώσεις παραπόνων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πρόκειται για έναν αριθμό που παραμένει χαμηλός, παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν ότι η αλλαγή στον τρόπο τηλεοπτικής μετάδοσης θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες δυσκολίες στους καταναλωτές.

Όπως εξήγησε η ίδια, τα παράπονα που έφτασαν στον Σύνδεσμο σχετίζονταν κυρίως με την εξεύρεση διαθέσιμων αποκωδικοποιητών που να είναι συμβατοί με το νέο σύστημα, καθώς και με το κόστος που συνεπάγεται η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταναλωτές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξασφάλιση της κατάλληλης συσκευής, ενώ για άλλους το οικονομικό κόστος αποτέλεσε εμπόδιο στην προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Η κα. Χρίστου σημείωσε, παράλληλα, ότι μέχρι στιγμής δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, καθώς οι αναφορές που έγιναν προς τον Σύνδεσμο παρέμειναν περιορισμένες. Ωστόσο, το ζήτημα αφορά άμεσα τα νοικοκυριά που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιότερες τηλεοράσεις ή συσκευές οι οποίες ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη νέα τεχνολογία.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 10 Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή η αλλαγή στις συχνότητες μέσω των οποίων μεταδίδονται τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, με τη μετάβαση στην τεχνολογία DVB-T2. Η αλλαγή αυτή απαιτεί από τους τηλεθεατές να διαθέτουν εξοπλισμό που να υποστηρίζει το συγκεκριμένο πρότυπο, προκειμένου να συνεχίσουν να παρακολουθούν κανονικά τα κανάλια.

Για όσους διαθέτουν τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με τη νέα τεχνολογία, ενδέχεται να απαιτείται η αγορά κατάλληλου αποκωδικοποιητή ή η εξασφάλιση άλλης συμβατής λύσης. Ως εκ τούτου, η μετάβαση δεν αφορά μόνο την τεχνική αλλαγή στον τρόπο μετάδοσης, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής των καταναλωτών, ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Παράλληλα, η περιορισμένη μέχρι στιγμής καταγραφή παραπόνων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες για τηλεθεατές, αλλά ότι οι περιπτώσεις που έφτασαν επισήμως στον Σύνδεσμο Καταναλωτών ήταν μόλις δύο με τρεις.

Στο επίκεντρο οι τιμές των καυσίμων και η ακρίβεια

Την ίδια ώρα, διαφορετικά είναι τα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν περισσότερο τους καταναλωτές το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τη Βιργινία Χρίστου, τα πρόσφατα παράπονα που δέχεται ο Σύνδεσμος Καταναλωτών αφορούν κυρίως τις τιμές των καυσίμων και την ακρίβεια, με το κόστος διαβίωσης να εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις ανησυχίες των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ, η Νομική Σύμβουλος παρέπεμψε στον Μάριο Δρουσιώτη, ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα εκ μέρους του Συνδέσμου Καταναλωτών.

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