VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

Ο κ. Μελάς αναφέρθηκε στις ελλείψεις που, όπως υποστήριξε, εξακολουθούν να υπάρχουν στη λειτουργία των νεκροτομείων, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινές λύσεις, αλλά απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις και σαφείς διαδικασίες ελέγχου.

Ερωτήματα για την ασφάλεια των ψυκτικών θαλάμων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα συστήματα συναγερμού των ψυκτικών θαλάμων, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης.

Όπως ανέφερε, ακόμη και αν εγκατασταθεί σύστημα συναγερμού, το κρίσιμο ζήτημα είναι ποιος θα λαμβάνει την ειδοποίηση, ποιος θα έχει την ευθύνη να ανταποκριθεί και κατά πόσο θα διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση ενός προβλήματος.

Ο εκπρόσωπος των Αδειούχων Γραφείων Κηδειών υποστήριξε ότι αντίστοιχα συστήματα δεν υπάρχουν σε όλα τα νεκροτομεία, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την τεχνική επάρκεια των εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια στο νεκροτομείο της Πάφου, όταν διαπίστωσε, όπως ανέφερε, πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ψυκτικού θαλάμου, το οποίο αφορούσε την απουσία γείωσης.

Αναφορές σε υπόθεση αφαίρεσης οργάνων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Μελάς αναφέρθηκε επίσης σε παλαιότερη υπόθεση, κατά την οποία, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, συγγενείς θανόντος που είχε μεταφερθεί στο εξωτερικό φέρονται να διαπίστωσαν ότι έλειπαν όργανα από τη σορό.

Όπως ισχυρίστηκε, ακολούθησε επικοινωνία για τον εντοπισμό τους, ενώ ανέφερε ότι τα όργανα εντοπίστηκαν σε ψυκτικό θάλαμο νοσοκομείου στην Πάφο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων από σορό, καθώς και για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. Ο κ. Μελάς ανέφερε ότι η αφαίρεση οργάνων μπορεί να πραγματοποιείται για συγκεκριμένους νόμιμους σκοπούς, όπως στο πλαίσιο διερεύνησης από την Αστυνομία ή για τη διενέργεια αναλύσεων.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ως προς τις συγκεκριμένες συνθήκες και τα πραγματικά περιστατικά.

«Δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι»

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε ο εκπρόσωπος των Αδειούχων Γραφείων Κηδειών αφορά τον τρόπο εποπτείας του κλάδου.

Όπως υποστήριξε, οι έλεγχοι στα γραφεία κηδειών δεν συνοδεύονται πάντοτε από την απαραίτητη τεχνική αξιολόγηση, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συμμετέχουν εξειδικευμένοι τεχνικοί που να μπορούν να ελέγξουν επαρκώς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες των γραφείων κηδειών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια ο τρόπος συλλογής και διάθεσής τους.

Εκκρεμεί ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Ο Σόλωνας Μελάς υποστήριξε ακόμη ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο, όπως ανέφερε, χρονολογείται από το 2013, χρειάζεται εκσυγχρονισμό, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες του κλάδου.

Όπως δήλωσε, τα γραφεία κηδειών έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών εισηγήσεις για τροποποιήσεις της νομοθεσίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν χωρίς ουσιαστική προώθηση εδώ και χρόνια.

Μεταξύ των ζητημάτων που έθεσε είναι και η ανάγκη καθορισμού σαφέστερων υποχρεώσεων για την τήρηση αρχείων σχετικά με τις κηδείες και τη διαχείριση των σορών, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας.

Ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση στην προώθηση των αλλαγών, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του κλάδου, δεν έχει υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση.

Ανάγκη για ουσιαστικές λύσεις

Η παρέμβαση του εκπροσώπου των Αδειούχων Γραφείων Κηδειών επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για την κατάσταση των νεκροτομείων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την εποπτεία των επαγγελματιών του κλάδου και την εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις του, ζητούμενο είναι να υπάρξουν σαφείς κανόνες, ουσιαστικοί έλεγχοι και συγκεκριμένες ευθύνες, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα οι ελλείψεις και να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Τα ζητήματα που τέθηκαν στην εκπομπή αναδεικνύουν την ανάγκη για απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς, τόσο για τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν όσο και για την πορεία των προτεινόμενων νομοθετικών αλλαγών