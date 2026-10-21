Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Απίστευτο περιστατικό: Γονείς απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί τους παραλίγο να πνιγεί
LIKE ONLINE

Video: Απίστευτο περιστατικό: Γονείς απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί τους παραλίγο να πνιγεί

 21.10.2026 - 09:20
Video: Απίστευτο περιστατικό: Γονείς απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί τους παραλίγο να πνιγεί

Έντονη κριτική έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου ένα ζευγάρι εμφανίζεται να περπατάει σε μία παραλία έχοντας την προσοχή του στραμμένη στο κινητό τους, για την καλύτερη λήψη μιας selfie, μη δίνοντας σημασία πως πίσω τους βρίσκεται το μικρό παιδί τους.

Το βίντεο, που έχει πλέον γίνει viral, και έχει αναπαραχθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του, ή κάτω από ποιες συνθήκες τραβήχτηκε.

 

Στα πλάνα φαίνονται οι γονείς να περπατούν κατά μήκος της ακτής, κοντά στα κύματα που έρχονταν, ενώ η γυναίκα κρατούσε χαλαρά τα χέρια της μικρής. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά της και έπεσε στην άμμο.

 

Η γυναίκα γύρισε για λίγο να κοιτάξει πίσω της πριν επιστρέψει για να ποζάρει στην κάμερα, ενώ ο άνδρας συνέχισε να τραβάει βίντεο με ένα selfie stick. Καθώς το ζευγάρι παρέμενε επικεντρωμένο στη βιντεοσκόπηση, η μικρή φαινόταν να παρασύρεται από τα κύματα στο παρασκήνιο.

Τελικά, ένας άγνωστος πρόσεξε το παιδί και έσπευσε να βοηθήσει. Ο άνθρωπος πήρε το μικρό από το χέρι και το οδήγησε προς τους γονείς της, φωνάζοντάς τους.

 

Η χρήστης του X, Mariyam, η οποία επίσης μοιράστηκε το βίντεο στον λογαριασμό της, διηγήθηκε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού ενώ βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της. Στη λεζάντα της, ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απορροφημένο στη δημιουργία ενός βίντεο «Reel» που άφησαν το κοριτσάκι τους στο νερό, προσθέτοντας ότι ένας περαστικός παρενέβη και τη διέσωσε πριν προλάβει να παρασυρθεί από τα κύματα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Γιορτάζουν 15 ονόματα σήμερα - Δείτε σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» - Η ξεχωριστή ιστορία του Αγίου που έζησε στην Πάφο
Τζόκερ: Δύο τυχεροί γέμισαν τις τσέπες τους – Ζαλίζει το ποσό της επόμενης κλήρωσης
Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι
Αλλαγές στις συχνότητες: Δυσκολεύτηκαν να βρουν αποκωδικοποιητές, «αγκάθι» το κόστος - Τα παράπονα των καταναλωτών
Αποκαλύφθηκε το νέο κατάστημα που έρχεται στο Mall of Cyprus – Ποιο γνωστό brand φτάνει στην Κύπρο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο 40χρονος Νικόλας στη Λευκωσία - Η παράκληση για την οικογένειά του -Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

 21.10.2026 - 09:07
Επόμενο άρθρο

Διπλή νίκη και παγκόσμιος τίτλος για την TOYOTA RACING στη Βαρκελώνη

 21.10.2026 - 09:39
Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Οι διεργασίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ενόψει της επιλογής υποψηφίου, για τις προεδρικές εκλογές του 2028, εξελίσσονται σε μια σύνθετη πολιτική εξίσωση, με διαφορετικές προσεγγίσεις για τις μελλοντικές συνεργασίες, έντονες προειδοποιήσεις για την ενότητα του κόμματος και δημόσιες τοποθετήσεις, που αποκαλύπτουν το βάθος των προβληματισμών, στο εσωτερικό της παράταξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

Στα χαρακώματα ο ΔΗΣΥ ενόψει 2028 - Τα εσωκομματικά μέτωπα, το «μήνυμα ηττοπάθειας» και το παρασκήνιο των συμμαχιών

  •  21.10.2026 - 06:35
Μηδενικός ΦΠΑ: Δεν είδαν αισθητή διαφορά στην τσέπη τους οι καταναλωτές – Σε αυτά τα προϊόντα καταγράφηκαν αυξήσεις

Μηδενικός ΦΠΑ: Δεν είδαν αισθητή διαφορά στην τσέπη τους οι καταναλωτές – Σε αυτά τα προϊόντα καταγράφηκαν αυξήσεις

  •  21.10.2026 - 06:42
Κόλαφος η έκθεση της Ελεγκτικής για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις - Αυθαίρετες αναπτύξεις εγκρίνονται εκ των υστέρων

Κόλαφος η έκθεση της Ελεγκτικής για τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις - Αυθαίρετες αναπτύξεις εγκρίνονται εκ των υστέρων

  •  21.10.2026 - 09:00
VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

VIDEO: Τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες των νεκροτομείων; Οι καταγγελίες που προκαλούν ερωτήματα

  •  21.10.2026 - 09:07
Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι

Σάλος στη Λεμεσό: Ζητούσε 5 ευρώ από τουρίστες με επιθετικό τρόπο - Αναστάτωσε ηλικιωμένο ζευγάρι

  •  21.10.2026 - 08:26
VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

VIDEO- Χαριλάου για το ψυγείο-κοντέινερ στο Νοσοκομείο Πάφου: «Τηρεί όλες τις προδιαγραφές - Είναι καλά να ρωτούν προηγουμένως»

  •  21.10.2026 - 09:55
Αλλαγές στις συχνότητες: Δυσκολεύτηκαν να βρουν αποκωδικοποιητές, «αγκάθι» το κόστος - Τα παράπονα των καταναλωτών

Αλλαγές στις συχνότητες: Δυσκολεύτηκαν να βρουν αποκωδικοποιητές, «αγκάθι» το κόστος - Τα παράπονα των καταναλωτών

  •  21.10.2026 - 06:36
Λεμεσός: Νέες συλλήψεις για την απαγωγή και τον τραυματισμό του 24χρονου Τ/κ – Ελεύθεροι οι τρεις ύποπτοι

Λεμεσός: Νέες συλλήψεις για την απαγωγή και τον τραυματισμό του 24χρονου Τ/κ – Ελεύθεροι οι τρεις ύποπτοι

  •  21.10.2026 - 08:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα