Video: Απίστευτο περιστατικό: Γονείς απορροφήθηκαν από τη selfie στην παραλία και το παιδί τους παραλίγο να πνιγεί

Το βίντεο, που έχει πλέον γίνει viral, και έχει αναπαραχθεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς του, ή κάτω από ποιες συνθήκες τραβήχτηκε.

Στα πλάνα φαίνονται οι γονείς να περπατούν κατά μήκος της ακτής, κοντά στα κύματα που έρχονταν, ενώ η γυναίκα κρατούσε χαλαρά τα χέρια της μικρής. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το παιδί γλίστρησε από την αγκαλιά της και έπεσε στην άμμο.

Η γυναίκα γύρισε για λίγο να κοιτάξει πίσω της πριν επιστρέψει για να ποζάρει στην κάμερα, ενώ ο άνδρας συνέχισε να τραβάει βίντεο με ένα selfie stick. Καθώς το ζευγάρι παρέμενε επικεντρωμένο στη βιντεοσκόπηση, η μικρή φαινόταν να παρασύρεται από τα κύματα στο παρασκήνιο.

Τελικά, ένας άγνωστος πρόσεξε το παιδί και έσπευσε να βοηθήσει. Ο άνθρωπος πήρε το μικρό από το χέρι και το οδήγησε προς τους γονείς της, φωνάζοντάς τους.

Η χρήστης του X, Mariyam, η οποία επίσης μοιράστηκε το βίντεο στον λογαριασμό της, διηγήθηκε ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού ενώ βρισκόταν στην παραλία με τον σύζυγό της. Στη λεζάντα της, ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι ήταν τόσο απορροφημένο στη δημιουργία ενός βίντεο «Reel» που άφησαν το κοριτσάκι τους στο νερό, προσθέτοντας ότι ένας περαστικός παρενέβη και τη διέσωσε πριν προλάβει να παρασυρθεί από τα κύματα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr