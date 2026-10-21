Νέα στοιχεία για τη Χαλκολιθική Κύπρο σε ανασκαφές στην Ερήμη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων ολοκληρώθηκε σχεδόν η κάτοψη ενός κυκλικού κτίσματος που είχε ανασκαφεί τμηματικά στο παρελθόν. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ορθογώνιος τοίχος που είχε εντοπιστεί το 2025 ανήκει τελικά σε γειτονικό κυκλικό κτίριο.

Στα κινητά ευρήματα περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός οστράκων κεραμικής —με κυρίαρχη την «Ερυθρή επί Ανοικτού»—, ποικίλα εργαλεία από λειασμένο και λαξευμένο λίθο, καθώς και αντικείμενα από πικρόλιθο (βότσαλα, ημίεργα και χάντρες). Επίσης εντοπίστηκαν πηλόμαζες, θαλάσσια όστρεα και ζωικά οστά, με τα οστά ελαφιού να υπερέχουν.

Τα ευρήματα της κεραμικής επιβεβαιώνουν εκ νέου τη χρονολόγηση της θέσης, τοποθετώντας τη διαchronική χρήση του οικισμού από τη Μέση έως τις απαρχές της Ύστερης Χαλκολιθικής περιόδου (3500–2900/2800 π.Χ.).

Η μελέτη του υλικού συνεχίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες: οι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες Εύη Μαργαρίτη και Ευθυμία Νικήτα και ο μεταδιδάκτορας Άγγελος Χατζηκουμής (Ινστιτούτο Κύπρου) εξετάζουν τα αρχαιοβοτανικά, ανθρώπινα και ζωικά κατάλοιπα αντίστοιχα, η μεταδιδάκτορας Gaia Mustone (Πανεπιστήμιο Σιένα) τα λαξευμένα λίθινα εργαλεία, ενώ ο Δρ Δημήτρης Κλουκίνας (Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας) μελετά τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από πηλό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η δεύτερη ανασκαφική περίοδος πραγματοποιήθηκε από τις 25 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2026 υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Γιώργου Βαβουρανάκη.

Στην έρευνα περιλαμβάνονταν ο διδάσκων Ιωάννης Βοσκός, ερευνητές και φοιτητές από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ινστιτούτο Κύπρου, καθώς και από τα Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, της Λυών και της Σιένα, μαζί με Κύπριους αρχαιολόγους. Παράλληλα, στο πεδίο εντάχθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας Erasmus σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τον χώρο που είχε ανασκάψει στο παρελθόν ο Π. Δίκαιος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ