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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λεγεωνέλλα σε ιδιωτική κλινική: Αναστολή της σύμβασης με το ΓεΣΥ αποφάσισε ο ΟΑΥ - Τι διευκρινίζει ο οργανισμός

 21.10.2026 - 12:16
Λεγεωνέλλα σε ιδιωτική κλινική: Αναστολή της σύμβασης με το ΓεΣΥ αποφάσισε ο ΟΑΥ - Τι διευκρινίζει ο οργανισμός

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση εντοπισμού του βακτηρίου της λεγεωνέλλας σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λευκωσία, μετά και το θετικό κρούσμα σε νεογνό, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προχώρησε στην αναστολή της σύμβασης της κλινικής με το ΓεΣΥ, μετά την απόφαση για αναστολή της άδειας λειτουργίας της.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι αντέδρασε άμεσα μόλις έλαβε επίσημη ενημέρωση από την Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου.

Όπως επισημαίνει, ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναστολή της σύμβασης με το ΓεΣΥ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός της ίδιας ημέρας.

Τι σημαίνει η αναστολή για την κλινική

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η αναστολή της σύμβασης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του σχετικού Διατάγματος και παραμένει ενεργή για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή της άδειας λειτουργίας του νοσηλευτηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι η κλινική δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί ως συμβεβλημένος πάροχος ενδονοσοκομειακής φροντίδας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, όσο διαρκεί το συγκεκριμένο μέτρο.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιεί νέες εισαγωγές ασθενών μέσω του Συστήματος, ούτε να υποβάλλει απαιτήσεις αποζημίωσης για υπηρεσίες που αφορούν την περίοδο της αναστολής.

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται στην κλινική, η διαχείρισή τους θα γίνει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των οδηγιών της αρμόδιας Αρχής του Υπουργείου Υγείας.

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αρθεί η αναστολή

Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει ότι, σε περίπτωση άρσης ή ακύρωσης του Διατάγματος αναστολής της άδειας λειτουργίας, το νοσηλευτήριο θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Οργανισμό, καταθέτοντας τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα.

Ακολούθως, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναφοράς της σύμβασης της κλινικής με το ΓεΣΥ.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα για την έκδοση, άρση ή ακύρωση Διαταγμάτων που αφορούν τη λειτουργία ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ανήκει αποκλειστικά στην Έφορο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων του Υπουργείου Υγείας.

Καταλήγοντας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση και προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, στη βάση του ισχύοντος νομοθετικού και συμβατικού πλαισίου.

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