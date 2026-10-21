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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις κατά Τουρκίας ζητούν Κύπριοι Ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια του ΕΚ

 21.10.2026 - 14:02
Κυρώσεις κατά Τουρκίας ζητούν Κύπριοι Ευρωβουλευτές στην Ολομέλεια του ΕΚ

Την ανάγκη ανάληψης συγκεκριμένης δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, πέραν των δηλώσεων καταδίκης, υπογράμμισαν την Τετάρτη οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές Λουκάς Φουρλάς, Κώστας Μαυρίδης και Γεάδης Γεάδη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου, με επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα, τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την Ουκρανία και τη μετανάστευση, στην παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Λουκάς Φουρλάς, καταδίκασε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου θαλάσσιας οριοθέτησης, το οποίο χαρακτήρισε «άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Χαιρέτισε την άμεση καταδίκη από τους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς, μετά την κοινή δήλωση των αντιπροσωπειών Κύπρου και Ελλάδας στο ΕΛΚ, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν αρκούν οι καταδίκες. Χρειάζονται πλέον και πράξεις».

Ο κ. Φουρλάς διερωτήθηκε επίσης γιατί η ΕΕ επιτρέπει στην Τουρκία να διοργανώνει συνέδρια στην Αττάλεια, ενώ δεν αναγνωρίζει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επικρίνοντας το ενδεχόμενο συμμετοχής Ευρωπαίων αξιωματούχων σε εκδηλώσεις με παρουσία Τουρκοκύπριου εκπροσώπου, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι επιχειρεί να τον προωθήσει «από την πίσω πόρτα», χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές απαράδεκτες.

Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Κώστας Μαυρίδης, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν ασφάλεια, προσιτή στέγη και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής και ιδιαίτερης μέριμνας για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές.

Επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζονται συνολικά και όχι επιλεκτικά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική κατευνασμού στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ενθαρρύνει, όπως είπε, τις «νεοοθωμανικές πολιτικές» της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στις απειλές κατά της Κύπρου και της Ελλάδας, έκανε λόγο για παράνομη κατοχή, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης και απειλή πολέμου, ζητώντας συγκεκριμένη ευρωπαϊκή δράση. «Προτείνατε ποτέ κάποια κύρωση κατά των νεοοθωμανικών πολιτικών;», διερωτήθηκε απευθυνόμενος προς την ευρωπαϊκή ηγεσία.

Ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ και της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Γεάδης Γεάδη, κατήγγειλε την έκδοση νέας τουρκικής NAVTEX, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Κατηγόρησε την Ένωση για διαφορετική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της Ρωσίας και της Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κατοχή στην Ουκρανία – Κυρώσεις. Κατοχή στην Κύπρο – Λόγια».

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι «η Ευρώπη είναι η Ελλάδα, είναι το Αιγαίο. Είναι και η Κύπρος», ζητώντας να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία και συγκεκριμένα οικονομικές κυρώσεις.

Διαφορετικές προσεγγίσεις των πολιτικών ομάδων

Στις τοποθετήσεις των πολιτικών ομάδων, ο Πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, χαιρέτισε τη συμφωνία με την Κίνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ εξέφρασε ανησυχίες για τις προτεινόμενες περικοπές στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας, της άμυνας και της προστασίας των συνόρων.

Ζήτησε η αποπληρωμή του NextGenerationEU να χρηματοδοτηθεί μέσω νέων ιδίων πόρων και όχι μέσω περικοπών στον προϋπολογισμό, επαναβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξη του ΕΛΚ προς την Ουκρανία.

Η Πρόεδρος των S&D, Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερο προϋπολογισμό και περισσότερη αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη στέγαση, την ενέργεια, την κοινωνική προστασία και την άμυνα. Παράλληλα, επέκρινε τη ρητορική της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς για τη μετανάστευση, ζητώντας σεβασμό στα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και ασφαλείς νόμιμους διαύλους.

Εκ μέρους των Πατριωτών για την Ευρώπη, η Κίνγκα Γκαλ επέκρινε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση και την οικονομία, αντιτασσόμενη στην αύξηση των πόρων και των εξουσιών της Κομισιόν μέσω του νέου ΠΔΠ. Ζήτησε μεγαλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, των αγροτών και των περιφερειών.

Ο Νικόλα Προκατσίνι, εκ μέρους των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), υποστήριξε ότι η ΕΕ πρέπει να αναθεωρήσει πτυχές της Πράσινης Συμφωνίας και του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να ενισχύσει την προστασία των συνόρων. Τάχθηκε επίσης υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης της γεωργίας και των περιφερειών στον επόμενο προϋπολογισμό.

Η Πρόεδρος του Renew Europe, Βαλερί Αγιέ, εξέφρασε στήριξη στις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα και την ενέργεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους διαβίωσης. Προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο μιας «νέας Γιάλτας», με την Ευρώπη να διαμοιράζεται σε σφαίρες επιρροής μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Νοέμβριο για τον προϋπολογισμό

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης, ιδιαίτερα της στέγασης και της ενέργειας, αποτελεί κεντρική ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει νέο, λεπτομερές διαπραγματευτικό πακέτο για το ΠΔΠ 2028–2034, το οποίο θα συζητηθεί σε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με στόχο την προσέγγιση συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Ο κ. Κόστα τόνισε ότι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του 2026, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του από τον Ιανουάριο του 2028, ενώ επανέλαβε την ανάγκη στήριξης της συνοχής, της γεωργίας, της στέγασης και της συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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