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ΔΙΕΘΝΗ

Αυστραλία: Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτής Έλεν Χέινς που παρασύρθηκε από όχημα

 21.10.2026 - 14:18
Αυστραλία: Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτής Έλεν Χέινς που παρασύρθηκε από όχημα

Ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια η βουλευτής Έλεν Χέινς η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το πολιτικό της γραφείο στην πόλη Γουανγκαράτα στην Αυστραλία σε περιστατικό που οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν ως εσκεμμένη επίθεση.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Φιλ Χέινς, τονίζοντας ότι, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η ίδια παραμένει δυνατή και αποφασισμένη να αναρρώσει.

Ο σύζυγός της χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό», επισημαίνοντας ότι η βουλευτής υπέστη βαρύτατους τραυματισμούς. Όπως δήλωσε, ωστόσο, «η καρδιά και το μυαλό της βρίσκονται σε καλή κατάσταση», ενώ πρόσθεσε ότι «το καλό νέο μέσα σε όλα αυτά είναι ότι είναι ζωντανή».

Την ίδια ώρα, ο 43χρονος Μπρένταν Νιούτζεντ, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε σκόπιμα τη βουλευτή με το όχημά του, εμφανίστηκε την Τετάρτη για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Νιούτζεντ συνελήφθη λίγες στιγμές μετά το περιστατικό, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, οδήγησε το ΙΧ του πάνω στην ανεξάρτητη βουλευτή, έξω από το πολιτικό της γραφείο στην πόλη Γουανγκαράτα.


«Ο δρόμος της ανάρρωσης θα είναι μακρύς και δύσκολος»

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μελβούρνη, όπου νοσηλεύεται η σύζυγός του, ο Φιλ Χέινς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η βουλευτής κατά την αποκατάστασή της.

«Ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά ξέρουμε ότι είναι μαχήτρια», δήλωσε. «Είναι ένας αποφασισμένος άνθρωπος που θα κάνει ό,τι μπορεί, με τη στήριξη και την αγάπη μας, για να αναρρώσει. Αυτό είναι που ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και όσους εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια από την Αυστραλία και το εξωτερικό.

Κάλεσε επίσης όσους επιθυμούν να στηρίξουν τη σύζυγό του να προχωρήσουν σε δωρεές προς την οργάνωση Save the Children. «Συνεχίστε να στέλνετε την αγάπη σας στην Έλεν», είπε.


Στο δικαστήριο ο 43χρονος κατηγορούμενος

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Μπρένταν Νιούτζεντ οδηγήθηκε ενώπιον τοπικού δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας τρεις κατηγορίες: επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, εκ προθέσεως πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης και πρόκληση βλάβης σε ομοσπονδιακό δημόσιο αξιωματούχο.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ενδέχεται να του απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο 43χρονος, κάτοικος της κοντινής πόλης Ταράουιντζι, παρέμεινε σιωπηλός και ανέκφραστος κατά τη σύντομη παρουσία του στο δικαστήριο.

Δεν υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης.

Κατά τη διαδικασία, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει «προβλήματα ψυχικής υγείας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αστυνομία της Βικτώριας συνεχίζει την έρευνα, με τη συνδρομή της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας (AFP), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το κίνητρο της επίθεσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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