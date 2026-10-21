«Είχε σημάδια στο σώμα του»: Συγκλονίζει η νέα μαρτυρία του δασκάλου του μικρού Στυλιανού - «Ενημέρωσα τον διευθυντή»

«Υποχρέωσή μου ήταν να ενημερώσω ένα μέλος της ομάδας πρόληψης βίας του σχολείου. Στην προκειμένη περίπτωση ενημέρωσα τον διευθυντή, ο οποίος ήταν μέλος», ανέφερε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι υπήρχαν ενδείξεις χτυπημάτων και ισχυρισμός του παιδιού ότι προέρχονταν από τον πατέρα. Όπως είπε, «από εκεί και πέρα έπρεπε να έρθει κάποιος να το εξετάσει».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Στυλιανός φοιτούσε στη β’ δημοτικού. Ενώ το παιδί βρισκόταν στο μάθημα λογοθεραπείας και παραπονέθηκε ότι πονούσε η μέση του, η σχολική συνοδός και η λογοθεραπεύτρια κάλεσαν τον δάσκαλο για να δει τα σημάδια στο σώμα του. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετέβη στην αίθουσα και διαπίστωσε πως υπήρχαν σημάδια, για τα οποία είχε πληροφορηθεί ότι σχετίζονταν με τον πατέρα του παιδιού.

Ο μάρτυρας είπε ότι είτε η λογοθεραπεύτρια είτε η σχολική συνοδός ενημέρωσε την κατηγορούμενη 3, λειτουργό ΥΚΕ, η οποία παρακολουθούσε την οικογένεια εκείνη την περίοδο, ενώ ο ίδιος ενημέρωσε τον διευθυντή. Πρόσθεσε δε, ότι η λειτουργός επισκέφθηκε το σχολείο λίγες ημέρες αργότερα, όταν τα σημάδια είχαν πλέον υποχωρήσει. Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο ίδιος μόνο μία φορά έτυχε να μιλήσει τηλεφωνικώς με την κατηγορούμενη 3.

Ο κ. Ακάμας υπέδειξε στον μάρτυρα εγχειρίδιο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο πρόσωπο που υπηρετεί σε σχολείο οφείλει να αναφέρει περιστατικά όταν πληροφορηθεί ότι παιδί υφίσταται βία στην οικογένεια. Ο μάρτυρας επέμεινε ότι η δική του υποχρέωση ήταν να ενημερώσει μέλος της ομάδας πρόληψης της βίας του σχολείου, σημειώνοντας ότι είχε εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση ενημερώνοντας τον διευθυντή.

Σε άλλο σημείο της αντεξέτασης, ο μάρτυρας ρωτήθηκε για αναφορές που έκανε στα πλαίσια της κυρίως εξέτασής του στο δικαστήριο, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην ανακριτική κατάθεσή του. Ο ίδιος ανέφερε ότι αφού διάβασε την ανακριτική του κατάθεση την προηγούμενη βδομάδα, άρχισε να ανακαλεί περιστατικά που ενδεχομένως δεν είχε αναφέρει τότε. Συμπλήρωσε ακόμη ότι τότε είχε καταθέσει απροετοίμαστος και συναισθηματικά φορτισμένος, ενώ δεν του είχαν υποβληθεί πολλές διευκρινιστικές ερωτήσεις.

«Όσα θυμόμουν τότε, τα είχα αναφέρει. Κάποια πράγματα που πληγώνουν, η μνήμη θέλει να τα διώχνει μακριά», ανέφερε. Απέρριψε, παράλληλα, την υποβολή ότι όσα ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου και δεν περιλαμβάνονταν στην κατάθεση του 2020 δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, ενώ επέμεινε στην ακρίβεια της μαρτυρίας του.

Σε σχέση με την πολυθεματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012, όταν ο Στυλιανός ήταν μαθητής της β’ δημοτικού, ο μάρτυρας είπε ότι δεν έκανε ο ίδιος αναφορά σε περιστατικά βίας κατά τη διάρκειά της, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση μεταξύ των ειδικών πριν από την έναρξη της συνάντησης. Εξήγησε ότι θέματα που έπρεπε να συζητηθούν χωρίς την παρουσία των γονέων μπορούσαν να τίθενται εκ των προτέρων, χωρίς να καταγράφονται στα πρακτικά.

Σε σχέση με την απόφαση τερματισμού της σχολικής συνοδού του Στυλιανού, ο μάρτυρας είπε ότι επρόκειτο για συλλογική απόφαση, στην οποία είχαν εκφράσει τις απόψεις τους οι εμπλεκόμενοι στην σχετική πολυθεματική. Ανέφερε ότι ο ίδιος είχε επιφυλάξεις, ωστόσο επικράτησε η απόφαση να διακοπεί η συνοδεία. Όπως είπε, του είχε αναφερθεί ότι, αν προέκυπταν προβλήματα, το θέμα θα επανεξεταζόταν ώστε να μπορούσε να επιστρέψει η συνοδός. Απέρριψε, συνεπώς, την υποβολή ότι είχε συμφωνήσει πως το παιδί δεν χρειαζόταν πλέον τη στήριξή της.

Ερωτηθείς για τη σίτιση του παιδιού στο σχολείο, ανέφερε ότι η υπεύθυνη της καντίνας τον είχε ενημερώσει πως, σε κάποιο στάδιο της σχολικής χρονιάς, είχε συμφωνήσει με τη μητέρα να παίρνει ο Στυλιανός φαγητό από την καντίνα και να πληρώνει εκείνη. Διαφώνησε με την υποβολή ότι η συμφωνία ίσχυε από την αρχή της β’ δημοτικού. Επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι το παιδί λάμβανε δωρεάν γεύμα μέσω προγράμματος που χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να θυμάται πότε ακριβώς είχε αρχίσει η παροχή.

Αναφερόμενος στην πληροφορία που περιλαμβανόταν στην κατάθεσή του ότι δεν υπήρχε φαγητό στο σπίτι του Στυλιανού, ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε προσωπική γνώση, καθώς δεν είχε επισκεφθεί την οικογένεια. Όπως είπε, η πληροφορία προερχόταν από όσα έλεγε το παιδί στη συνοδό του και μεταφέρθηκαν στον ίδιο. Σε υποβολή ότι η κατηγορούμενη 3 είχε διαπιστώσει κατά τις επισκέψεις της πως υπήρχε φαγητό στο σπίτι, απάντησε: «αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτριζόταν στον μαθητή που είχα εγώ στο σχολείο».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε ακόμη, για την αναφορά στην κατάθεσή του ότι μεταξύ εκπαιδευτικών είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Στυλιανού από το σπίτι. Εξήγησε ότι το θέμα είχε συζητηθεί μεταξύ συναδέλφων, οι οποίοι διερωτώνταν γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση των ΥΚΕ, ενώ, όπως είπε, υπήρχαν υποψίες βίας και η κατάσταση συνεχιζόταν.

Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του παιδιού στο σχολείο, ο μάρτυρας είπε ότι τα ρούχα του ήταν λερωμένα και μύριζαν έντονα, με μυρωδιά που ο ίδιος συνέδεε με ζώα φάρμας. Απέκλεισε δε το ενδεχόμενο η μυρωδιά να οφειλόταν σε μούχλα, όπως του υπέβαλε ο κ. Ακάμας.

Απέρριψε επίσης την θέση ότι τα ρούχα του παιδιού ενδεχομένως να είχαν απορροφήσει τη μυρωδιά από ρούχα του πατέρα του που δούλευε στη φάρμα. «Δεν θεωρώ ότι τα καθαρά ρούχα μπορούν να τραβήξουν τόσο άσχημη μυρωδιά όταν είναι απλά δίπλα σε λερωμένα ρούχα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τα ρούχα που, όπως είχε αναφέρει, αγόρασε ο ίδιος ή η σύζυγός του για τον Στυλιανό, ως στήριξη προς την οικογένεια, ο μάρτυρας είπε ότι επρόκειτο για ρούχα κατάλληλα για την ηλικία του, με βάση το μέγεθός του, χωρίς να θυμάται συγκεκριμένα είδη. Απέρριψε την υποβολή ότι δεν του είχαν αγοράσει ποτέ ρούχα ή παπούτσια, προσθέτοντας: «Δυστυχώς δεν κράτησα τις αποδείξεις».

Τέλος, σε σχέση με πληροφορίες ότι ο πατέρας του Στυλιανού φέρεται να εμπόδιζε ή να απειλούσε την κατηγορούμενη 3 όταν αυτή, στα πλαίσια της εργασίας της, επιχειρούσε να εισέλθει στο σπίτι τους, ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι όσα γνώριζε για τα συγκεκριμένα περιστατικά προέρχονταν από τη σχολική συνοδό.