Στο Προεδρικό η ηγεσία της AIPAC: Τι συζητήθηκε για ΗΠΑ, Ισραήλ και Κυπριακό

Κατά τη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την ηγεσία της Οργάνωσης, με επικεφαλής τον απερχόμενο Πρόεδρο της AIPAC Δρ Bernard Kaminetsky και τον εκλελεγμένο Πρόεδρο κ. Yehuda Neuberger, εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και για την επίσπευση των προσπαθειών για ενίσχυση του Μηχανισμού 3+1.

Η AIPAC επεσήμανε τη συνεχή υποστήριξη της για τα θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Έγινε, επίσης, ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό και τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Μετά τη συνάντηση με την ηγεσία της Οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση με όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας στα οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απηύθυνε χαιρετισμό και απάντησε σε ερωτήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της παραμονής τους στην Κύπρο, τα μέλη της αντιπροσωπείας παρευρέθηκαν σε τελετή, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, προς τιμήν των Εβραίων προσφύγων και των παιδιών που γεννήθηκαν την περίοδο 1946-1949 στο πρώην Βρετανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Κύπρο.