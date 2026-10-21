Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας : Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί - «Πήγαν να ανοίξουν ένα δέμα και ... ακούσαμε μπαμ»

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η έκρηξη έγινε στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Πλάτωνος, μετά από τηλεφώνημα για ύποπτο αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος που τηλεφώνησε δήλωσε τα στοιχεία του και δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Φέρεται να κατήγγειλε ότι στο αντικείμενο -μια βαλίτσα, υπήρχαν ναρκωτικά.

Ωστόσο, όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατά την καταγγελία βρισκόταν βαλίτσα με ναρκωτικά, έγινε η έκρηξη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού και τον ελαφρύτερο των τριών, διερχόμενων, πολιτών σύμφωνα με τις μαρτυρίες τραυματίας είναι και ο άνθρωπος που έκανε την κλήση στην ΕΛΑΣ και φέρεται να ήταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής απομακρύνεται και το ενδεχόμενο της τρομοκρατίας.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα ενώ επί τόπου βρέθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία ερευνά με ιδιαίτερη σοβαρότητα την υπόθεση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε το σενάριο της παγίδας με στόχο να χτυπηθούν αστυνομικοί.

Ο αστυνομικός «ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος»

Ο κ. Θανάσης που βοήθησε τον αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρότερα περιγράφει: «Ακούω μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να ζητά βοήθεια. Πήγα αμέσως, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε το ασθενοφόρο. Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος. Είχα γεμίσει και εγώ αίματα από τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του». Ο κ. Θανάσης λέει πως «είχαν καλέσει την αστυνομία λέγοντας πως στην πολυκατοικία βρίσκονται ναρκωτικά. Οι άνθρωποι μπήκαν στην πολυκατοικία για να ελέγξουν και έγινε».

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε τροχαίο» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη στον Κολωνό περιέγραψε στο protothema.gr αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην περιοχή.



Όπως ανέφερε, ο δυνατός θόρυβος έκανε αρχικά τον ίδιο και την παρέα του να πιστέψουν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Όταν βγήκαν έξω, αντίκρισαν καπνό, ενώ λίγο αργότερα πληροφορήθηκαν ότι επρόκειτο για έκρηξη βόμβας.



«Ήμασταν με την παρέα μου και ακούσαμε ένα μπαμ και νομίζαμε ότι έγινε τρακάρισμα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια κάπνα και μετά από λίγο μας είπανε βόμβα», περιέγραψε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, καθώς ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.



«Τα ασθενοφόρα και η αστυνομία ήρθαν σε πέντε λεπτά. Είπαν ότι είναι τρεις τραυματίες, από εκεί και πέρα δεν ξέρω», πρόσθεσε.

«Πήγαν να ανοίξουν ένα δέμα και έγινε η έκρηξη» – Τι λέει κάτοικος της περιοχής

Νέα μαρτυρία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη στον Κολωνό έρχεται στο φως από κάτοικο της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε όσα συνέβησαν τα πρώτα λεπτά μετά τον ισχυρό κρότο.



Όπως ανέφερε στο protothema.gr βρισκόταν στην πολυκατοικία όταν ακούστηκε η έκρηξη, με τους παρευρισκόμενους να πιστεύουν αρχικά ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.



«Ήμουν εδώ στην πολυκατοικία. Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, ο κάτοικος μετέφερε πληροφορίες για την ύπαρξη ύποπτου δέματος στην είσοδο του κτιρίου.



«Είδαμε κάποιο δέμα. Κάποιος πήγε να το ανοίξει, αστυνομικός απ' ό,τι ακούσαμε, και έγινε η έκρηξη», ανέφερε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκρηξη σημειώθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ ακολούθησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.



«Τώρα ψάχνουν όλο το τετράγωνο γιατί φοβούνται μήπως υπάρχει και άλλος εκρηκτικός μηχανισμός», πρόσθεσε.



Οι αναφορές για απόπειρα ανοίγματος του δέματος από αστυνομικό και για πιθανή ύπαρξη δεύτερου εκρηκτικού μηχανισμού προέρχονται από τη μαρτυρία του κατοίκου και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις Αρχές.

«Ανατινάχτηκε η πόρτα του σπιτιού μου»

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη στον Κολωνό περιέγραψε γυναίκα που διαμένει στην πολυκατοικία όπου σημειώθηκε το περιστατικό.



Όπως ανέφερε, την ώρα της έκρηξης η ίδια απουσίαζε από το σπίτι, ωστόσο μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν ο γιος της, ο οποίος την ειδοποίησε τηλεφωνικά για όσα είχαν συμβεί.



«Με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο στις τέσσερις παρά. Η πόρτα του σπιτιού μου έχει ανατιναχτεί, τα τζάμια... Δεν ξέρω τι έχει γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η γυναίκα μετέφερε επίσης πληροφορίες που, όπως είπε, κυκλοφορούσαν στην περιοχή σχετικά με τις συνθήκες της έκρηξης.



«Λένε ότι υπήρχε μια τσάντα στην είσοδο και είχαν φωνάξει την αστυνομία, ίσως για ναρκωτικά στην αρχή, και μετά έγινε η έκρηξη», ανέφερε.



Οι πληροφορίες για την ύπαρξη τσάντας στην είσοδο της πολυκατοικίας και τους λόγους της αρχικής ειδοποίησης της αστυνομίας αποτελούν μαρτυρία της γυναίκας και δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.



Με πήρε ο γιος μου τηλέφωνο 4 παρά. Η πόρτα του σπιτιού μου έχει ανατιναχτεί , τα τζάμια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λένε ότι υπήρχε μια τσάντα στην είσοδο και είχαν φωνάξει την αστυνομία, ίσως γθια ναρκωτικά για αρχή και μετά έγινε έκρηξη.